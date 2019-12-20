Минфин подвел финансовые итоги за 2019 год

Министерством представлены предварительные оценки основных макроэкономических показателей на конец 2019 года.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Как ожидается, темпы роста ВВП будут ускоряться до 5,5% (по сравнению с 5,1% в 2018 году), при номинальном ВВП в размере 524 трлн. сум ($ 58,3 млрд. долл.).

Такой рост обусловлен значительным повышением внутреннего спроса.

В 2019 году рост внутреннего спроса поддерживается за счет:

1) капитальных вложений в экономику, которые согласно прогнозам увеличатся на 28,6%, в том числе:

- централизованные госинвестиции (госбюджет, Фонд реконструкции и развития Узбекистана, кредиты, привлеченные правительством и под гарантии правительства) составят 52,3 трлн. сум, что на 23% больше чем в 2018 году;

- приток прямых иностранных инвестиций значительно увеличивается и достигнет $ 2-2,5 млрд. долл.

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2) экспансионистской фискальной политикой с дефицитом консолидированного бюджета в размере 1,3% к ВВП (в 2018 году – профицит 0,5% к ВВП);

3) увеличением реальных доходов домашних хозяйств (прогнозируемый рост на 2019 год - 8%) в результате:

- роста зарплаты в госсекторе;

- снижения налоговой нагрузки на доходы физлиц до 12%;

- корректировок общей зарплаты в экономике.

4) Согласно прогнозам, кредитование экономики вырастет на 44,0% (50,2% в 2018 году).

Ожидается, что внешние условия будут оставаться слабыми из-за замедления экономического роста в некоторых основных торговых партнерах, а также из-за снижения мировых цен на некоторые экспортные товары.

Рост, при этом, будет поддерживаться значительным увеличением производства в строительном секторе (ежегодные темпы роста 11,8%), промышленности (6,4%), сфере услуг (6,1%) и сельском хозяйстве (3,0%).

Годовой уровень инфляции на конец периода прогнозируется на уровне 15,5% (14,3% в 2018г). Начиная с 2020-го, в целях сдерживания инфляции будут приняты меры по поддержанию роста кредитования на уровне, не превышающего номинальные темпы роста ВВП.

Дефицит счета текущих операций прогнозируется в районе 6,5-7 % по сравнению с 7% в 2018 году. Внешнеторговый оборот прогнозируется на уровне $ 41,5 млрд. долл. (рост на 24,1%) при объеме экспорта $ 18 млрд. долл. (+ 28,7%) и импорта - до $ 23,5 млрд. долл. (+ 20,9%).

Прогнозируется, что золотовалютные резервы достигнут $ 27,7 млрд. долл. Внешний госдолг ожидается в пределах $ 15 млрд. долл. или 25,8% к ВВП (19,8% к ВВП в 2018 году).

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В соответствии с законом о госбюджете на 2020 год в республике установлен предельный объем на общую сумму подписываемых соглашений по привлечению внешнего заимствования от имени узбекского правительства либо под гарантию Республики Узбекистан в размере $ 4 млрд. долл.