Впервые госбюджет Узбекистана распределен по министерствам и ведомствам

С нынешнего года статьи расходов госбюджета представлены не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств. Одна из крупнейших статей расходов отнесена в категорию "Другие организации". При этом в списке распределения средств отсутствуют ведомства обороны и безопасности.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Узбекистане в силу вступил Закон о государственном бюджете республики на будущий год. Доходы прогнозируются в размере 128,46 трлн сумов, расходы – 131, 1 трлн сумов. Дефицит определен в размере 0,5% ВВП, или 3,4 трлн сумов, это почти вдвое меньше прошлогоднего (1,1% от ВВП).

В соответствии с документом, в 2020 году объем на заключение новых договоров по привлечению внешнего долга под госгарантии составил 4 млрд долл. США. Таким образом, установлены ограничения с целью эффективного управления внешним долгом в среднесрочной перспективе. Вместе с тем для возврата внешнего долга в госбюджет заложено 1,5 млрд долл. США.

По данным Минфина, для покрытия дефицита госбюджета наряду с внутренними источниками будут привлечены льготные кредиты международных финансовых институтов на сумму более 450 млн долл. США.

Новшество, внедренное с текущего года в основной финансовый документ, подразумевает утверждение статей расходов не по сферам, а в разрезе министерств и ведомств.

Отныне сверхпоступления от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль юридических лиц будут оставаться полностью в распоряжении регионов, что также отражаться в сетке распределения.

Расходы на образование в сравнении с прошлым годом сократились почти на 1,4 трлн сумов и составили 27 трлн сумов. При этом Министерство народного образования в разрезе прочих ведомств получило наибольший объем средств – 18,6 трлн сумов. На здравоохранение выделено 5,4 трлн сумов, что на 6,7 трлн меньше прошлогодних расходов.

Самым крупным получателем финансов обозначен сам распределитель средств – Минфин: порядка 27,6 трлн сумов.

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В бюджете вторая статья по расходам отнесена в категорию "Другие организации". В эту сферу выделили около 22,9 трлн сумов. В свою очередь, следует отметить, что в списке распределения расходов отсутствуют уполномоченные ведомства сфер обороны и безопасности.

Одинаковые средства из бюджета получили Министерство водного хозяйства и Министерство транспорта - оба по 2,7 трлн сумов. Свыше 2,4 трлн сумов выделено на развитие сельского хозяйства и животноводства.

Министерство ЖКХ также в числе главных реципиентов, здесь сумма достигает 1,5 трлн сумов.

В нынешнем году на сферу занятости населения будет потрачено порядка 408 млрд сумов. В сферу защиты прав человека (омбудсмен и центр по правам человека) выделили 11,4 млрд сумов. В судебно-правовую в целом - 1,2 трлн сумов (Генпрокуратура, суды).

В соответствии с законом на 2020-й также установлены отдельные налоги и платежные ставки. В их числе ставки на земельный налог как для физических, так и юридических лиц. Ряд расходов будут покрыты за счет республиканского бюджета и за счет финансирования местных бюджетов. В частности, расходы по социальным пенсиям органов самоуправления граждан будут профинансированы из районных и городских бюджетов.