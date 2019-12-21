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В Министерстве энергетики РУз состоялись переговоры с представителями южнокорейских компаний Korea Energy Agency (KEA) и Korea Industrial Consulting Center (KICC).

Южная Корея будет выделять $200 тыс в год на на развитие энергетики Узбекистана

Пресс-служба Министерства энергетики РУз
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191221/13064852/Yuzhnaya-Koreya-budet-vydelyat-200-tys-v-god-na-na-razvitie-energetiki-Uzbekistana.html

Также особое внимание в ходе встречи корейскими партнерами было уделено вопросу оказания поддержки Узбекистану в подготовке кадров в сфере энергоэффективности.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Министерстве энергетики республики Узбекистан состоялись переговоры с представителями южнокорейских компаний Korea Energy Agency (KEA) и Korea Industrial Consulting Center (KICC), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Представители корейских компаний отметили о намерении республики Корея выделять с 2020 года на безвозмездной основе грантовые средства в среднем по 200 тысяч долларов в год в рамках поддержки развития энергетической отрасли Узбекистана", - говорится в сообщении.

Также особое внимание в ходе встречи корейскими партнерами было уделено вопросу оказания поддержки Узбекистану в подготовке кадров в сфере энергоэффективности.

Отмечено, что компанией KICC подготовлен перспективный проект технико-экономического обоснования в сфере энергоэффективности, который может стать еще одним направлением сотрудничества.

Стороны пришли к выводу о целесообразности разработки меморандума с указанием перечня направлений и перспективных проектов для дальнейшего сотрудничества, который планируется подписать до февраля 2020 года.

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Напомним, Korea Energy Agency создано в 1980 году, его деятельность охватывает сферы от службы энергоаудита, определяющей потенциал энергосбережения в энергоемких предприятиях, до системной оптимизации структуры энергопотребления зданий и промышленных предприятий с использованием ИКТ.

В республике Корея деятельность KEA направлена и уже во многом привела к трансформации общества с низким энергопотреблением до государства с эффективной культурой энергопотребления.

Теги:
Экономика, энергетика, Узбекистан, Узбекистан, Южная Корея



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