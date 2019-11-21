Корейская фондовая биржа прогнозирует развитие финансового рынка в Узбекистане

Выпуск акций и их размещение на рынке также будут способствовать активному участию населения и бизнес-субъектов в процессах приватизации, потому необходимо развивать инфраструктуру фондовой биржи, внедрять современные технологии и методы управления.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Корейская фондовая биржа намерена укрепить позиции на финансовом рынке Узбекистана. Об этом сообщил ее директор по стратегическому развитию в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Государственные предприятия Узбекистана поэтапно переходят в частный сектор, лишь в стратегически важных отраслях сохраняется госдоля.

Прогнозируется развитие внутреннего финансового рынка посредством вовлечения новых пользователей.

Выпуск акций и их размещение на рынке также будут способствовать активному участию населения и бизнес-субъектов в процессах приватизации, потому необходимо развивать инфраструктуру фондовой биржи, внедрять современные технологии и методы управления.

"Корейская фондовая биржа в настоящее время эффективно функционирует на финансовом рынке Кореи. Однако из-за его низкой активности и темпов роста инвесторы заинтересованы в выходе на развивающиеся рынки. Узбекистан имеет хороший потенциал развития рынка капитала", - отметил представитель корейской фондовой биржи.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, что корейская фондовая биржа владеет 25% (минус одна акция) фондовой биржи "Ташкент". При этом государственная доля составляет 50% (плюс одна акция).

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Кроме того, корейская фондовая биржа владеет 6,25% акциями четырех коммерческих банков Узбекистана - Народного и Национального банков, Узпромстройбанка и банка "Асака".