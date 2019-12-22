В Узбекистане запретили производить оплату криптовалютой – приказ

Ранее законодательство республики не запрещало биткоины, соответственно, операции с ними не преследовались.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане законодательно запретили использовать криптовалюту в качестве средства платежа. Это следует из приказа директора Национального агентства проектного управления.

"Криптоактивы не могут быть использованы на территории Республики Узбекистан в качестве средства платежа или оплаты", — говорится в приказе.

Документ также установил порядок деятельности криптобиржевой торговли на территории республики.

Пока в Узбекистане нет ни одной криптобиржи, однако когда они появятся, то жители страны смогут там лишь продавать криптоактивы иностранцам, покупать будет нельзя. Анонимные сделки также будут запрещены.

Законодательство Узбекистана разрешает рекламировать криптоактивы, токены и деятельность бирж криптовалюты, но при условии, если покупатель не будет введен в заблуждение. В частности, его необходимо предупредить о риске потери всех инвестиций.

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Ранее в Узбекистане не было прямого запрета или разрешения на криптовалюту, поэтому некоторые компании принимали в качестве оплаты биткоины. В частности, туристическое агентство TravelSystem.