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Узбекистан присоединился к конвенции по карантину и защите растений

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Это позволит увеличить объем техпомощи от международных организаций в виде консультаций и финансовых средств для улучшения фитосанитарной системы, а также имплементации международных стандартов в стране.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Международной конвенции по карантину и защите растений.

Документ был принят Законодательной палатой парламента и одобрен Сенатом в начале декабря.

Как пояснили РИА Новости в информационной службе Сената, присоединение Узбекистана к конвенции положительно отразится на укреплении фитосанитарной безопасности в стране и усилении экспортного потенциала. "Это также позволит увеличить объем технической помощи от международных организаций в виде консультаций и финансовых средств для улучшения фитосанитарной системы и имплементации международных стандартов в республике", - добавили в Сенате.

Выращивание овощей в совхозе-комбинате
© Sputnik / М. Барабанов
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В июле 2018 года в Узбекистане вступил в действие закон "О карантине растений" в новой редакции, предусматривающий обязательное уведомление экспортных поставок подкарантинной продукции. В соответствии с законом, экспортеры совместно с карантинным ведомством страны-импортера должны определить целесообразное место отгрузки продукции, а также предъявить поставляемую продукцию за три дня до даты отгрузки. При этом такая продукция должна соответствовать положениям международных договоров Узбекистана в области карантина, а также быть разрешена к вывозу с территории республики.

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Узбекистан и Россия в январе 2017 года подписали протокол о соблюдении фитосанитарных норм при ввозе в РФ узбекских овощей и фруктов. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля. Так, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито". Вместе с тем Россельхознадзор регулярно сообщает об изъятии партий подкарантинной продукции из Узбекистана ненадлежащего качества, а также без маркировок на упаковках о наименовании, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
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По данным узбекской стороны, в 2018-м объем экспорта плодоовощной продукции из страны вырос почти в 1,4 раза – до 1,2 миллиона тонн и достиг 874,5 миллиона долларов. Поставки в РФ составляют около 40% общего объема экспорта. Власти Узбекистана намерены увеличить экспорт овощей и фруктов к 2021 году в два раза.

Теги:
Узбекистан, карантин растений, конвенция, закон



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