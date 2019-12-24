Центробанк возьмет под контроль объемы потребительских кредитов

С марта 2020 года выдача кредита (микрозайма) будет разрешена, если кредитное бремя получателя кредита не превысит 50 процентов.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Центральный банк утвердил Положение о порядке расчета долговой нагрузки по кредитам и микрозаймам, получаемым физическими лицами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В последние годы наблюдаются высокие темпы роста объемов банковского кредитования. Недавно были опубликованы результаты исследования по оценке уровня долговой нагрузки населения по банковским кредитам и рисков, а также по разработке мер для его снижения.

"Опережение темпов роста кредитных обязательств населения по сравнению с его доходами, в будущем может привести к увеличению доли проблемных кредитов и ухудшению финансового положения заемщиков", - говорится в анализе.

Тревожным является положение, когда несмотря на высокие ставки по процентам за кредиты, увеличивается число людей, не имеющих достаточных доходов и ставящих под залог имущество, для покупки которого берут кредит.

В условиях растущего спроса населения на жилье, автотранспорт и другие предметы длительного использования, могут увеличиться риски увеличения долговой нагрузки населения.

Новым положением вводится понятие – показатель кредитного бремени – отношение средних ежемесячных платежей по всем полученным кредитам и выданным гарантиям к средним ежемесячным доходам получателя кредита (то есть его среднемесячная зарплата, пенсия и другие доходы за последние 12 месяцев).

Данный показатель рассчитывается в том случае, если общая сумма кредитов по всем договорам, заключаемым физлицом с микрокредитными организациями и ломбардами, а также остатка основного долга по действующим кредитам, превышает 50 базовых расчетных величин.

С марта 2020 года выдача кредита (микрозайма) будет разрешена, если кредитное бремя получателя кредита не превысит 50 процентов.

Положением также установлен предельный уровень процентной ставки, начисляемой ежедневно согласно договору, в размере не выше 0,3%. Наряду с этим, пеня и проценты за нарушение условий договора не должны превышать половины общей годовой суммы долга по кредиту.