Внедряется новый вид налогового аудита

Согласно проекту, аудит будет вестись в электронном формате. Человеческое вмешательство исключается.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана совместно с МВФ разработали проект руководства по налоговому аудиту.

Начиная с 2020 года, налоговый аудит будет осуществляться в автоматизированной форме. Внедряемая система риск-анализа будет вестись без человеческого вмешательства.

Согласно новому формату аудита, предварительно будет проведена масштабная предаудиторская работа. Она призвана выявить насколько, в целом, обоснована сама проверка.

Привлечение международных экспертов к данному проекту, как объясняется на сайте, продиктовано необходимостью разработки качественного руководства по налоговому аудиту.

При новой форме налогового аудита, факторы подотчетности и прозрачности особенно усилены. Также по различным критериям внедрена система аудиторских тестов.

Налоговый комитет уже запланировал апробацию данного вида аудита на отдельных налогоплательщиках, и тем самым определить его обоснованность и эффективность. Категория налогоплательщиков, при этом, не конкретизируется.