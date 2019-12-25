Внедряется новый вид налогового аудита

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана совместно с МВФ разработали проект руководства по налоговому аудиту.
Начиная с 2020 года, налоговый аудит будет осуществляться в автоматизированной форме. Внедряемая система риск-анализа будет вестись без человеческого вмешательства.
Согласно новому формату аудита, предварительно будет проведена масштабная предаудиторская работа. Она призвана выявить насколько, в целом, обоснована сама проверка.
Привлечение международных экспертов к данному проекту, как объясняется на сайте, продиктовано необходимостью разработки качественного руководства по налоговому аудиту.
При новой форме налогового аудита, факторы подотчетности и прозрачности особенно усилены. Также по различным критериям внедрена система аудиторских тестов.
Налоговый комитет уже запланировал апробацию данного вида аудита на отдельных налогоплательщиках, и тем самым определить его обоснованность и эффективность. Категория налогоплательщиков, при этом, не конкретизируется.