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Внедряется новый вид налогового аудита

© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191225/13105647/Vnedryaetsya-novyy-vid-nalogovogo-audita.html

Согласно проекту, аудит будет вестись в электронном формате. Человеческое вмешательство исключается.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана совместно с МВФ разработали проект руководства по налоговому аудиту.

Начиная с 2020 года, налоговый аудит будет осуществляться в автоматизированной форме. Внедряемая система риск-анализа будет вестись без человеческого вмешательства. 

Согласно новому формату аудита, предварительно будет проведена  масштабная предаудиторская работа. Она призвана выявить насколько, в целом, обоснована сама проверка.

Привлечение международных экспертов к данному проекту, как объясняется на сайте, продиктовано необходимостью разработки качественного руководства по налоговому аудиту.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
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При новой форме налогового аудита, факторы подотчетности и прозрачности особенно усилены. Также по различным критериям внедрена система аудиторских тестов.

Налоговый комитет уже запланировал апробацию данного вида аудита на отдельных налогоплательщиках, и тем самым определить его обоснованность и эффективность. Категория налогоплательщиков, при этом, не конкретизируется.

Теги:
проект, Государственный налоговый комитет, налоги, аудит



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