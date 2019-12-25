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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 декабря провел совещание по вопросам активного привлечения и эффективного использования грантов

Президент поручил усилить контроль за реализацией грантов

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам активного привлечения и эффективного использования грантов, сообщает пресс-служба президента.

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Глава государства указал на сохраняющиеся в сфере недостатки. Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств. Введенные в строй за счет грантов объекты и оборудование, накопленный в рамках проектов опыт используются неэффективно. В такие сферы, как наука, инновации, экология, привлекается недостаточно грантов.

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В связи с этим обсуждены очередные актуальные задачи по активному привлечению и эффективному использованию грантовых средств.

Даны поручения по привлечению новых грантов по каждой приоритетной сфере и отрасли. Министерству инвестиций и внешней торговли, Министерству финансов поручено создать новую систему оценки результативности проектов, реализуемых за счет грантов.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Перед Министерством иностранных дел и Министерством инвестиций и внешней торговли поставлена задача развивать связи с международными организациями-донорами.

Министерствам здравоохранения, высшего и среднего специального образования, сельского хозяйства, Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено разработать "дорожные карты" по привлечению грантов в 2020 году, направления привлеченных средств на приоритетные цели и конкретные проекты.

К примеру, в сфере здравоохранения отмечена возможность привлечения средств Всемирной организации здравоохранения, JICA, KOICA и других доноров к таким приоритетным направлениям, как онкология, детские и социально значимые заболевания, организация лабораторий.

Даны указания по расширению привлечения грантов в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Отмечена важность усиления работы по привлечению иностранных специалистов и волонтеров в рамках безвозмездной помощи, установления с ними постоянного диалога и использования их опыта.

 

Теги:
Узбекистан, грант, совещание, Президент, Шавкат Мирзиёев



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