Президент поручил усилить контроль за реализацией грантов

Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам активного привлечения и эффективного использования грантов, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства указал на сохраняющиеся в сфере недостатки. Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств. Введенные в строй за счет грантов объекты и оборудование, накопленный в рамках проектов опыт используются неэффективно. В такие сферы, как наука, инновации, экология, привлекается недостаточно грантов.

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В связи с этим обсуждены очередные актуальные задачи по активному привлечению и эффективному использованию грантовых средств.

Даны поручения по привлечению новых грантов по каждой приоритетной сфере и отрасли. Министерству инвестиций и внешней торговли, Министерству финансов поручено создать новую систему оценки результативности проектов, реализуемых за счет грантов.

Перед Министерством иностранных дел и Министерством инвестиций и внешней торговли поставлена задача развивать связи с международными организациями-донорами.

Министерствам здравоохранения, высшего и среднего специального образования, сельского хозяйства, Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено разработать "дорожные карты" по привлечению грантов в 2020 году, направления привлеченных средств на приоритетные цели и конкретные проекты.

К примеру, в сфере здравоохранения отмечена возможность привлечения средств Всемирной организации здравоохранения, JICA, KOICA и других доноров к таким приоритетным направлениям, как онкология, детские и социально значимые заболевания, организация лабораторий.

Даны указания по расширению привлечения грантов в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Отмечена важность усиления работы по привлечению иностранных специалистов и волонтеров в рамках безвозмездной помощи, установления с ними постоянного диалога и использования их опыта.