Азиатский банк развития выделил грант на развитие железных дорог в ЦА

В рамках проекта планируется исследовать рынок железнодорожного транспорта и разработать региональную модель железнодорожного движения.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере двух миллионов долларов на развитие железных дорог в странах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Об этом сообщает "ТаджикТА".

Старший специалист по транспорту АБР Юрген Слуйтер отметил, что железнодорожные перевозки должны быть предпочтительным способом торговли в регионе, но железным дорогам все еще сложно конкурировать с автотранспортом.

"Этот грант поддержит исследование и развитие региональной железнодорожной системы, которая будет быстрой, эффективной, доступной для пользователей и простой в использовании во всем регионе", — добавил Юрген Слуйтер.

В рамках проекта будет исследован рынок железнодорожного транспорта и разработана региональная модель железнодорожного движения.

Ранее страны Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества приняли стратегию по железным дорогам до 2030 года.

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Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития. Последний выполняет роль секретариата ЦАРЭС.