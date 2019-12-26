Узбекистан и РФ реализуют в 2019-2024 гг проекты на $25 млрд

В январе-ноябре этого года товарооборот между странами увеличился на 14,1% до 5,8 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Узбекистан и Россия реализуют совместные проекты на 25 миллиардов долларов в 2019-2024 годы, сообщает МИД Узбекистана.

"На контроле сторон находится реализация двусторонних документов в торгово-экономической и инвестиционной области на 2019-2024 годы на общую сумму 25 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Известно, что приоритетным направлением в укреплении стратегического партнерства является расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В частности, в январе-ноябре этого года товарооборот между странами увеличился на 14,1% до 5,8 миллиарда долларов. С начала года организовано 130 взаимных визитов различных делегаций экономического характера.

"В этом контексте важное значение придается развитию связей между регионами двух стран. Областями Узбекистана налажены продуктивные отношения с 70 субъектами России", - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 декабря в Москве состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских политических консультаций. Стороны на встрече представляли первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. На встрече был рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых в рамках государственных визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года и президента Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.

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В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по организационным аспектам предстоящих в 2020 году в Ташкенте двусторонних мероприятий, в том числе заседаний совместной комиссии на уровне глав правительств, межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.