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Пассажиры выходят из автобуса

Узбекистан запустил автобусное сообщение с Москвой

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191224/13092613/Uzbekistan-zapustil-avtobusnoe-soobschenie-s-Moskvoy.html

Рейсы с автовокзала Ташкента до автостанции "Новоясеневская" в Москве будут осуществляться на китайских автобусах марки Yutong по понедельникам и четвергам, обратно – по пятницам и воскресеньям.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Компания "Узавтотранс Сервис" в понедельник, 23 декабря, запустила регулярное автобусное сообщение с Москвой, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика.

"Первый рейс мы сегодня запустили. Рассчитываем, что в канун Нового года загрузка рейса будет хорошая", - заявил представитель "Узавтотранс Сервис".

По его оценке, после завершения новогодних праздников многие трудовые мигранты из Узбекистана возвратятся на работу в города России, что позволит поддерживать коммерческую загрузку рейса.

По данным компании, рейсы с автовокзала Ташкента до автостанции "Новоясеневская" в Москве будут осуществляться на китайских автобусах марки Yutong по понедельникам и четвергам, обратно – по пятницам и воскресеньям. Время в пути - трое суток. Стоимость поездки - 700 тысяч сумов (75 долларов).

Ранее ООО "Узавтотранс Сервис" перенесло запуск регулярного автобусного сообщения с Москвой с 19 на 23 декабря. 

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Регулярное прямое автобусное сообщение между РФ и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Через два месяца был запущен рейс в Казань. Правительства двух стран подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, однако до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллиона граждан республики работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Москва, Москва, автобусы, автобус



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