Делегация "Узатома" обсудит в Москве проект узбекской АЭС

Представители Агентства "Узатом", а также дирекции по строительству АЭС прибудут в РФ для обсуждения дальнейших действий по реализации проекта.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Москве состоится встреча рабочей группы по реализации строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Переговоры с участием узбекских специалистов и представителей "Узатома" намечены на 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 14 декабря с рабочим визитом Узбекистан посетил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он провел встречу по обсуждению деталей прорабатываемого контракта на строительство АЭС.

РФ и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики еще в сентябре 2018 года. В республике будет возведен комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными мощностью 1,2 ГВт.

Предварительно АЭС будет располагаться вблизи озера Тузкан в Джизакской области, сейчас на этой территории ведутся инженерно-изыскательные работы.