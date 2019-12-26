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Макет АЭС

Делегация "Узатома" обсудит в Москве проект узбекской АЭС

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (62)
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1236/12/12361272.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191226/13113315/Delegatsiya-Uzatoma-obsudit-v-Moskve-proekt-uzbekskoy-AES.html

Представители Агентства "Узатом", а также дирекции по строительству АЭС прибудут в РФ для обсуждения дальнейших действий по реализации проекта.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Москве состоится встреча рабочей группы по реализации строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Переговоры с участием узбекских специалистов и представителей "Узатома" намечены на 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 14 декабря с рабочим визитом Узбекистан посетил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он провел встречу по обсуждению деталей прорабатываемого контракта на строительство АЭС.

МАГАТЭ
REUTERS / Leonhard Foeger
МАГАТЭ продолжит поддержку строительства АЭС в Узбекистане
РФ и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики еще в сентябре 2018 года. В республике будет возведен комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными мощностью 1,2 ГВт.

Предварительно АЭС будет располагаться вблизи озера Тузкан в Джизакской области, сейчас на этой территории ведутся инженерно-изыскательные работы.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (62)
Теги:
Узбекистан, атомная энергетика, АЭС, Узатом, Росатом



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