Усманов вошел в рейтинг самых успешных российских миллиардеров

По оценке авторов рейтинга, участники списка за десять лет смогли увеличить свои состояния в общей сложности на 111 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов вошел в топ-10 самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.

За указанный период Усманов увеличил свое состояние на 5,3 миллиарда — до 12,5 миллиарда долларов к концу 2019 года.

Возглавил рейтинг глава "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года, на 24 декабря составив 27 миллиардов долларов. Второе место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". За десять лет он обогатился на 20,8 миллиарда долларов и теперь имеет 22,7 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает Владимир Потанин — один из основных совладельцев "Норникеля", состояние которого к концу 2019 года составило 23,8 миллиарда долларов (прирост — 13,5 миллиарда долларов).

На четвертом месте оказался президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние выросло на 13,2 миллиарда — до 23,8 миллиарда долларов на конец года.

На пятой строке — основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Прирост за десять лет составил 10,3 миллиарда долларов. Издание оценило его состояние в 20,2 миллиарда долларов к концу 2019-го.

Далее в рейтинге — бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (прирост за десятилетие составил 10,2 миллиарда долларов, состояние к концу 2019 года оценивается в 14,6 миллиарда), основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (состояние выросло на 5,5 миллиарда — до 11,9 миллиарда долларов к концу 2019-го).

Состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина за десять лет увеличилось на пять миллиардов долларов, до 20,8 миллиарда по состоянию на 24 декабря.

На последнем место рейтинга Forbes — генеральный директор УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов — до 5,8 миллиарда к концу 2019 года.

По оценке Forbes, участники списка за указанный период смогли увеличить свои состояния в общей сложности на 111 миллиардов долларов. Издание отмечает, что этот показатель лишь немного меньше активов, имеющихся в распоряжении богатейшего человека планеты — основателя Amazon Джеффа Безоса.