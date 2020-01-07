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Рабочие на строящемся объекте

Мигрантам в России ограничат сферы деятельности

© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200107/13171341/Migrantam-v-Rossii-ogranichili-sfery-deyatelnosti.html

В 2020 году уменьшится доля иностранных граждан, работающих в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и на транспорте.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Правительство РФ утвердило сферы, в которых мигрантам запретят работать или разрешат, но в ограниченном количестве, пишет "Российская газета".

Так, иностранцам вновь запрещено трудиться на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в аптеках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков.

При этом в торговле алкоголем и табаком в специальных магазинах они могут работать, но есть ограничения: мигрантов должно быть не более 15% от общего количества сотрудников организации.

Количество нанятых иностранных рабочих в области спорта не должно превышать 25%. Для предприятий сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта предусмотрены ограничения в 26%.

Ильхом Нематов - Первый заместитель министра иностранных дел
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ильхом Неъматов: об узбекских мигрантах мы слышим только хорошие отзывы
Введены ограничения на труд мигрантов в строительстве и выращивании овощей.

Так, в строительстве допустимая доля мигрантов составляет 80% (исключение сделано для Бурятии, Амурской области и Москвы, где нет ограничений для найма иностранцев в эту сферу), а в Дагестане, напротив, устанавливается более низкая доля — 50%.

Сельхозпредприятия буду вправе нанимать для выращивания овощей иностранцев до 50% от общего числа работников.

Напомним, в декабре правительство России утвердило квоту почти в 105 тысяч приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в РФ на основании визы. По сравнению с 2018 годом число уменьшилось более чем на 27%.

Безвизовые мигранты едут работать в РФ без квот.

Теги:
Экономика, Россия, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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