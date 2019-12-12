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Кабмин РФ установил новые квоты на прием трудовых мигрантов

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191212/13000581/Kabmin-RF-ustanovil-novye-kvoty-na-trudovykh-migrantov.html

Более 90% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники. Ожидается, что такое решение поспособствует реализации крупных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Правительство России утвердило квоту почти в 105 тысяч приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в РФ на основании визы, следует из документа на сайте Кабмина.

По сравнению с прошлым годом число уменьшилось более чем на 27%.

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Квота на 2019 год была определена в 144 583 человека, по сравнению с 2018 годом ее снизили примерно на 20%. 

"<...> определена потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году — 104 993 человека, что составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год", — говорится в справке к документу.

При этом 96,5% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники. Ожидается, что это решение поспособствует реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект "ЗапСибНефтехим").

Ранее Правительство России установило квоты для временного проживания иностранцев. Их количество в 2020 году сократится в 1,4 раза. При этом больше всего квот достанется Центральному федеральному округу — 17 500. Минимальное количество выделено для Уральского федерального округа — 3 650.

Теги:
Мигранты, трудовые мигранты, Россия, Экономика, квота



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