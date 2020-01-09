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Производство растительного масла

Узбекская компания построит завод в Таджикистане

© Sputnik / Сергей Венявский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200109/13175881/Uzbekskaya-kompaniya-postroit-zavod-v-Tadzhikistane.html

Данное предприятие по производству растительного масла намереваются открыть в Согдийской области уже совсем скоро.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Узбекская компания "Прогресс бизнесиндастр" планирует построить завод в Таджикистане, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Предприятие по производству растительного масла планируется открыть в Согдийской области", - говорится в сообщении.

Согласно информации, вопрос обсуждался в ходе встречи главы региона Раджаббоя Ахмадзода с руководством "Прогресс бизнесиндастр" Шухратом Тошевым.

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Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии экономических отношений и деловой активности.

Напомним, компания "Прогресс бизнесиндастр" является одним из ведущих предприятий Узбекистана. Завод по производству подсолнечного масла располагается в Ташкентской области. Продукция предприятия в основном распространяется на внутреннем рынке, а также в Афганистане и Кыргызстане.

Теги:
производство, завод, растительное масло, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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