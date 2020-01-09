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Сотрудник налоговой инспекции Узбекистана

В Узбекистане пересмотрят критерии крупных налогоплательщиков

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Проект постановления предлагает исключить из категории крупных налогоплательщиков филиалы коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Новый проект постановления разработан Государственным налоговым комитетом и размещен на портале СОВАЗ для обсуждения. Документ предусматривает изменения и дополнения в Положение, устанавливающее критерии отнесения юридических лиц к категории крупных налогоплательщиков. Основные аспекты проекта постановления разъясняет информационно-правовой портал Norma.

pixabay
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В частности, предлагается следующее:

•  во-первых, исключить из категории крупных налогоплательщиков филиалы коммерческих банков;

•  во-вторых, к категории крупных налогоплательщиков сейчас относятся юридические лица, чистая выручка которых составляет более 100 млрд сумов по итогам прошедшего календарного года. К ним же предлагается относить и предприятия, которые выручают такую же сумму за непрерывно следующие друг за другом 12 месяцев;

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•  в-третьих, ГНК будет вправе включать и исключать юридические лица из списка крупных налогоплательщиков при согласовании с Министерством финансов, Министерством экономики и промышленности и Торгово-промышленной палатой. А представляться список крупных налогоплательщиков Министерству финансов будет до 1 сентября текущего года.

Проект находится на обсуждении до 21 января 2020-го, может быть изменен, дополнен на основании предложений и замечаний.

Теги:
налоги, проект, Постановление, Узбекистан, Государственный налоговый комитет



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