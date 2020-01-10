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Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов

ЦБ выставил на торги облигации на сотни миллиардов сумов

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200110/13190995/TsB-vystavil-na-torgi-obligatsii-na-sotni-milliardov-sumov.html

Коммерческие банки страны подали конкурентные заявки на покупку облигаций Центробанка в объеме более миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Пресс-служба Центрального банка республики сообщила о том, что на Узбекской республиканской валютной бирже был проведен аукцион по размещению облигаций ЦБ сроком обращения 6 месяцев и номинальной стоимостью 1 млн сумов. Общее количество ценных бумаг - 250 000 единиц, объем выпуска - 250 млрд сумов.

В аукционе приняло участие 17 коммерческих банков, которыми было подано конкурентных заявок на покупку 1 039 900 облигаций в размере 1 050,3 млрд сумов.

В ходе аукциона размещено 250 000 облигаций (100% от общего объема выпуска) на сумму 255 млрд сумов.

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Общий объем погашения размещенных на аукционе облигаций достигнет 250 млрд сумов.

По итогам аукциона годовая процентная доходность ценных бумаг составила:

средневзвешенная доходность - 11,7%;

минимальная доходность – 11,7%;

максимальная доходность или по цене отсечения - 11,7%.  

Теги:
банки, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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