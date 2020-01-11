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Мужчина закрывает портфель

В Узбекистане утвердили новую инвестиционную программу на 2020-2022 годы

Sputnik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200111/13193632/V-Uzbekistane-utverdili-novuyu-investitsionnuyu-programmu-na-2020-2022-gody.html

Новая стратегия привлечения инвестиций на ближайшие несколько лет была принята 9 января президентским постановлением.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане утвердили новую инвестиционную программу на 2020-2022 годы. Документ предусматривает освоение инвестиций на сумму 850,5 триллиона сумов, среди которых 337,4 триллиона сумов - иностранные.

В 2020 году будет создано 206 новых производственных мощностей и свыше 31 тысячи рабочих мест.

Прошлый год был объявлен в республике "Годом активных инвестиций и социального развития", и это не громкие слова: за 2019-й год Узбекистану удалось освоить 184 триллиона сумов инвестиций, что в 1,3 раза превышает показатель за 2018 год. Доля инвестиций к ВВП превысила 34%.

Производство светодиодных ламп на заводе
© Sputnik / Виталий Аньков
Правительство выделило более $5,5 млн инвестиций на создание региональных технопарков

Напомним, что с 2020 года в республике внедряется новая система формирования и реализации государственной программы на трехлетний период.

Согласно документу, расходы на инженерно-коммуникационные сети проектов стоимость более 50 миллионов долларов, в которых доля участия иностранных инвесторов составляет не менее 50%, теперь будут финансироваться из средств госбюджета.

При этом инвестиционный проект также должен соответствовать определенным требованиям, в частности: по экономической эффективности, наличию заключения Агентства урбанизации о целесообразности реализации проекта на выбранном земельном участке. Кроме того он должен иметь положительное заключение по экологической экспертизе.

Комплексная экспертиза предпроектных и проектных документов будет осуществляться Центром комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности.

Теги:
Инвестиции, Узбекистан



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