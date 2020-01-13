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НГМК до 2030 года экспортирует в Японию урана на $1 млрд

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200113/13208517/NGMK-do-2030-goda-eksportiruet-v-Yaponiyu-urana-na-1-mlrd.html

В 2023-2030 годы НГМК поставит японским компаниям уран на сумму свыше 1 млрд долларов США. Уже разработан сетевой график по своевременной отгрузке урана.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Решение о реализации крупного проекта сотрудничества с Японией было принято в рамках официального визита в эту страну президента Узбекистана в декабре прошлого года. Тогда же было подписано постановление, предусматривающее расширение и укрепление двустороннего диалога между Узбекистаном и Японией, сообщает пресс-служба НГМК.

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В соответствии с этим документом, утверждена дорожная карта по своевременной реализации инвестиционных проектов и торговых контрактов.

Одним из пунктов указанного плана практических действий является реализация проектов по заключению Навоийским горно-металлургическим комбинатом долгосрочных экспортных контрактов.

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НГМК – единственный в республике производитель одного из экспортоориентированных продуктов – природного урана. На природный уран приходится основная доля экспорта комбината (более 90%). В географию экспорта урана входят Япония, США, Индия, Китай и Южная Корея. На сегодня такие японские компании, как Itochu и Marubeni – основные покупатели урана, добываемого комбинатом.

Теги:
сотрудничество, Экспорт, уран, Япония, Узбекистан, НГМК



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