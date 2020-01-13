Потребление электроэнергии в Узбекистане вырастет вдвое к 2030 году — власти

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Потребление электроэнергии в Узбекистане к 2030 году в два раза превысит нынешний уровень, говорится в публикации на официальном сайте президента страны по итогам проведенного им в понедельник совещания.
Планируется, что в этом году будут введены дополнительные мощности на 1177 МВт в тепловой энергетике и на 120 МВт в гидроэнергетике. Также сформированы проекты с привлечением прямых иностранных инвестиций, предусматривающие строительство парогазовых установок мощностью 3,5 тысячи МВт, ветряных электростанций на 400 МВт и солнечных электростанций с аналогичной мощностью.
"Расчеты показывают, что к 2030 году потребление электроэнергии в два раза превысит нынешний уровень. В связи с этим Министерству энергетики даны поручения по вводу новых тепловых электростанций совокупной мощностью 7,9 тысячи мегаватт в следующие десять лет", — говорится в публикации.
В планах — строительство солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 8 тысяч МВт с привлечением инвесторов, доведение мощностей гидроэлектростанций до 1,935 тысячи МВт, передача заказов на строительство малых гидроэлектростанций частному сектору.
Ответственным организациям совместно с Министерством высшего и среднего специального образования предстоит создать пятилетнюю программу подготовки специалистов среднего и нижнего звена, способных работать с современными технологиями в электроэнергетике.