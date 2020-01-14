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Заключение сделки

Антимонопольный комитет назвал пять крупных сделок 2019 года

© Pixabay / antonin77
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200114/13214725/Antimonopolnyy-komitet-nazval-pyat-krupnykh-sdelok-2019-goda.html

Среди них — приобретение грузинским TBC Bank акций Payme и сделка Узбекско-Оманской инвесткомпании по покупке Samarqand Darvoza и Compass.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана составил список крупнейших сделок по экономической концентрации, которые были одобрены в прошлом году.

1 – TBC Bank Group / Inspired (Payme)

Payme -  ведущий поставщик платежных услуг в Узбекистане, которыми пользуются около 1,3 миллиона человек. Ранее TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, а в ноябре официально обратился за получением банковской лицензии на территории республики.

© Sputnik / Рухкян
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Ожидается, что приобретение Payme позволит банку увеличить общее число пользователей до 3,7 миллиона человек.

Сегодня ТBC Bank Group  активно внедряет  цифровые услуги в Узбекистане – расширяет перечень услуг Payme, запустил онлайн-сервис по продаже билетов, запускает торговую платформу Vendoo, ведет работу по созданию цифрового банка.

2 – Nestle Uzbekistan/ B.S.A. (Франция) и B.S.A. International (Бельгия)

В июле OOO Nestle Uzbekistan заключила соглашение с компанией Lactalis и продала свой бизнес по производству молочной продукции и воды в Узбекистане. Французская компания получила права на две фабрики Nestle в Намангане.

Это, как ожидается, должно помочь Nestle повысить эффективность операционной деятельности на рынке Узбекистана в долгосрочной перспективе. В частности, на территории республики планируется производство Nesquik, Nido и воды Nestlé Pure Life.

3 – Sinotruck / JV MAN Auto-Uzbekistan

В 2019 году СП ООО JV MAN Auto-Uzbekistan приобрело еще одного учредителя в лице китайской компании Sinotruck.

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В 2009-м компания установила стратегическое партнерство с немецкой MAN, в результате чего компания MAN стала держателем 25%+1 акций в корпорации Sinotruk.

В JV MAN Auto-Uzbekistan с узбекской стороны учредителем является АК "Узавтосаноат", с немецкой стороны партнером выступает MAN Truck & Bus AG — один из ведущих международных поставщиков грузовых автомобилей и услуг в области автотранспорта. На сегодня модельный ряд составляет более 60 видов грузовой техники MAN серий CLA, TGM, TGS.

4 – O'zbek – O'mon Investitsiya Kompaniyasi / ООО SD Mall (ТРЦ Samarkand darvoza) и ООО Magic fruit (ТРЦ Compass)

ООО O'zbek – O'mon Investitsiya Kompaniyasi (OOIK) является одним из ведущих инвесторов на территории республики. За 2017 и 2018 годы компания стала акционером в нескольких предприятиях Узбекистана.

В 2019-м OOIK также заключила крупные сделки по покупке двух торгово-развлекательных центров, расположенных в Ташкенте - ТРЦ Samarkand darvoza и ТРЦ Compass. Оба комплекса входят в группу компаний The Tower Mall management group.

5 – Hightex Singapore Pte. Ltd. / Uztex Group

Hightex Singapore Pte. Ltd. – частная компания из Сингапура, специализирующаяся на оптовой торговле текстилем и кожей. В 2019 году она приобрела долю в Uztex Group.

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Первая фабрика Uztex Group по производству крашеного полотна начала работать в 2009-м, сегодня компания является лидером производства в текстильной промышленности Узбекистана и крупнейшим экспортером текстильной продукции в СНГ.

В ее состав входят восемь крупных фабрик, расположенных по всей республике. Продукция импортируется в более чем 45 стран мира.

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Теги:
Антимонопольный комитет Узбекистана, Узбекистан, компания, сделка, Инвестиции



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