Антимонопольный комитет назвал пять крупных сделок 2019 года

Среди них — приобретение грузинским TBC Bank акций Payme и сделка Узбекско-Оманской инвесткомпании по покупке Samarqand Darvoza и Compass.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана составил список крупнейших сделок по экономической концентрации, которые были одобрены в прошлом году.

1 – TBC Bank Group / Inspired (Payme)

Payme - ведущий поставщик платежных услуг в Узбекистане, которыми пользуются около 1,3 миллиона человек. Ранее TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, а в ноябре официально обратился за получением банковской лицензии на территории республики.

Ожидается, что приобретение Payme позволит банку увеличить общее число пользователей до 3,7 миллиона человек.

Сегодня ТBC Bank Group активно внедряет цифровые услуги в Узбекистане – расширяет перечень услуг Payme, запустил онлайн-сервис по продаже билетов, запускает торговую платформу Vendoo, ведет работу по созданию цифрового банка.

2 – Nestle Uzbekistan/ B.S.A. (Франция) и B.S.A. International (Бельгия)

В июле OOO Nestle Uzbekistan заключила соглашение с компанией Lactalis и продала свой бизнес по производству молочной продукции и воды в Узбекистане. Французская компания получила права на две фабрики Nestle в Намангане.

Это, как ожидается, должно помочь Nestle повысить эффективность операционной деятельности на рынке Узбекистана в долгосрочной перспективе. В частности, на территории республики планируется производство Nesquik, Nido и воды Nestlé Pure Life.

3 – Sinotruck / JV MAN Auto-Uzbekistan

В 2019 году СП ООО JV MAN Auto-Uzbekistan приобрело еще одного учредителя в лице китайской компании Sinotruck.

В 2009-м компания установила стратегическое партнерство с немецкой MAN, в результате чего компания MAN стала держателем 25%+1 акций в корпорации Sinotruk.

В JV MAN Auto-Uzbekistan с узбекской стороны учредителем является АК "Узавтосаноат", с немецкой стороны партнером выступает MAN Truck & Bus AG — один из ведущих международных поставщиков грузовых автомобилей и услуг в области автотранспорта. На сегодня модельный ряд составляет более 60 видов грузовой техники MAN серий CLA, TGM, TGS.

4 – O'zbek – O'mon Investitsiya Kompaniyasi / ООО SD Mall (ТРЦ Samarkand darvoza) и ООО Magic fruit (ТРЦ Compass)

ООО O'zbek – O'mon Investitsiya Kompaniyasi (OOIK) является одним из ведущих инвесторов на территории республики. За 2017 и 2018 годы компания стала акционером в нескольких предприятиях Узбекистана.

В 2019-м OOIK также заключила крупные сделки по покупке двух торгово-развлекательных центров, расположенных в Ташкенте - ТРЦ Samarkand darvoza и ТРЦ Compass. Оба комплекса входят в группу компаний The Tower Mall management group.

5 – Hightex Singapore Pte. Ltd. / Uztex Group

Hightex Singapore Pte. Ltd. – частная компания из Сингапура, специализирующаяся на оптовой торговле текстилем и кожей. В 2019 году она приобрела долю в Uztex Group.

Первая фабрика Uztex Group по производству крашеного полотна начала работать в 2009-м, сегодня компания является лидером производства в текстильной промышленности Узбекистана и крупнейшим экспортером текстильной продукции в СНГ.

В ее состав входят восемь крупных фабрик, расположенных по всей республике. Продукция импортируется в более чем 45 стран мира.