20:46 16 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск

Nestle продала свои предприятия в Узбекистане

© Nestle.ru
Экономика
Получить короткую ссылку
112 0 0

Nestle Uzbekistan заключила соглашение с компанией Lactalis и продает свой бизнес по производству молочной продукции и воды в Узбекистане. Французская компания получает права на две фабрики Nestle в Намангане.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. ООО Nestle Uzbekistan заявило о продаже нескольких своих предприятий в стране французской компании Lactalis, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу компании.

Nestle Uzbekistan заключила соглашение с компанией Lactalis и продает свой бизнес по производству молочной продукции и воды в Узбекистане. Французская компания получает права на две фабрики Nestle в Намангане.

Производство питьевой бутилированной воды
© Sputnik / Михаил Мордасов
Nestle закроет с 1 декабря один из трех заводов в Узбекистане
Как сообщается, это поможет Nestle повысить эффективность операционной деятельности на рынке Узбекистана в долгосрочной перспективе. Компания Lactalis сможет производить в Узбекистане глобальных брендов Nestle, такие как Nesquik, Nido и воды Nestlé Pure Life.

СП Nestle Uzbekistan было создано в 1999 году. В настоящий момент в структуре предприятия действуют несколько заводов. Два из них расположены в Намангане — по выпуску питьевой воды (обычной и газированной) и производству молочных продуктов.

Теги:
Узбекистан, компания, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модели на показе Неделе пляжной моды в Майами
Такие разные и в купальниках: горячие фото девушек с показа в Майами
Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео
Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео
Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054