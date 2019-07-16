Nestle продала свои предприятия в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. ООО Nestle Uzbekistan заявило о продаже нескольких своих предприятий в стране французской компании Lactalis, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу компании.
Nestle Uzbekistan заключила соглашение с компанией Lactalis и продает свой бизнес по производству молочной продукции и воды в Узбекистане. Французская компания получает права на две фабрики Nestle в Намангане.
СП Nestle Uzbekistan было создано в 1999 году. В настоящий момент в структуре предприятия действуют несколько заводов. Два из них расположены в Намангане — по выпуску питьевой воды (обычной и газированной) и производству молочных продуктов.