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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 декабря провел совещание по вопросам активного привлечения и эффективного использования грантов

Шавкат Мирзиёев обсудил ход реализации совместных проектов с ОАЭ и Японией

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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В частности, предполагается реализация крупных проектов в энергетике, инфраструктурном развитии, нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленностях, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой индустрии, сфере туризма и других направлениях.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, центральной темой которого стала реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита главы республики в ОАЭ и Японию в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В прошлом году Узбекистан подписал с ОАЭ и Японией ряд важнейших межведомственных документов и соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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Пресс-служба президента Узбекистана
Совещание, посвященное обсуждению хода реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году с ОАЭ и Японией

В частности, с ОАЭ были достигнуты договоренности по реализации совместных проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов. Стоимость общих проектов с Японией составила более 6,6 миллиарда долларов.

Основными сферами сотрудничества стали: энергетика, инфраструктурное развитие, нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая индустрия и сфера туризма.

ОАЭ инвестируют $100 млн в строительство солнечной электростанции в Навои
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
ОАЭ инвестируют $100 млн в строительство солнечной электростанции в Навои

К слову, договоренности с ОАЭ уже принесли свои плоды. Так, в октябре 2019 года эмиратская энергетическая корпорация Masdar  стала победителем первого в истории Узбекистана открытого тендера по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство в солнечной энергетике.

Компания намерена инвестировать 100 миллионов долларов в строительство солнечной электростанции в Узбекистане. Начало строительных работ запланировано на первый квартал 2020 года.

Также при участии ОАЭ был создан инвестиционный фонд "The Abu Dhabi Uzbek Fund" с капиталом в один миллиард долларов. Именно из этих средств будут финансироваться малые и средние проекты такие, как, например, строительство гостиницы в Самарканде и приватизация гостиницы Hyatt Regency Tashkent.

Японские компании также принимают активное участие в развитии инфраструктуры Узбекистана. Так, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) инвестировало в строительство и оснащение Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра неврологии и инсульта.

Кроме того, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана планирует привлечь 180 миллионов долларов за счет кредитных средств Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Эти средства пойдут на реализацию проектов "Создание центров хранения и обработки данных (Дата-центр)", "Расширение международных центров пакетной коммутации", "Расширение телекоммуникационной транспортной сети и сети передачи данных", "Модернизация радиосети".

Министерство инвестиций
Узбекистан и Япония: впереди многомиллиардные контракты

Наряду с этим, японский специалист Эцуаки Ёшида начал свою деятельность в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в качестве советника министра по вопросам привлечения иностранных инвестиций и международных кредитных линий. Эти средства будут направлены на реализацию Программы модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий информационных технологий.

Также в посольстве Узбекистана в Японии появились должности советника-посланника по вопросам образования, науки и инноваций и советника по работе с частным бизнесом.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Инвестиции, Узбекистан, Япония, ОАЭ



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