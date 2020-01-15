Узбекистан намерен привлечь кредиты Сбербанка и ВТБ на модернизацию НГМК

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) планирует привлечь кредиты российских Сбербанка и ВТБ на сумму около 3,9 миллиарда долларов на модернизацию производства. Это следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которым располагает РИА Новости.

Документом были утверждены 25 проектов модернизации производства НГМК, которые включены в инвестиционную программу Узбекистана на 2020-2022 годы.

Ранее НГМК сообщал о планах реализовать в 2017-2026 гг. 27 проектов модернизации действующих и строящихся производств. Общая стоимость проектов составляла более трех миллиардов долларов. Их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.

НГМК - один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Производство драгметалла на комбинате в последние годы составляло более 70 тонн при общей добыче в примерно 100 тонн.

Сейчас производственный комплекс НГМК объединяет четыре металлургических завода - в Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4). В марте 2018 года комбинат приступил к строительству ГМЗ-5 на базе Ауминза-Амантайских золоторудных месторождений в Центральных Кызылкумах. Также НГМК – единственный в республике производитель одного из экспортоориентированных продуктов – природного урана.