Инфляция в Узбекистане в 2019-м снизилась до 15,2%

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Инфляция в Узбекистане по итогам 2019-го составила 15,2% против 17,5% годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального банка республики.
"По итогам 2019-го инфляция сформировалась вблизи верхней границы прогнозного коридора и составила 15,2%", — сказал представитель Центробанка.
По его словам, сохраняющийся высокий уровень инфляции связан с либерализацией регулируемых цен, повышенной кредитной активностью банков и увеличением госрасходов.
Базовый прогноз инфляции в Узбекистане на 2020 год установлен на уровне 12-13,5%.
"Цели по достижению прогнозных параметров инфляции обуславливают удержание темпов роста кредитных вложений в экономику в пределах 20-25%, то есть на уровне прогнозируемого увеличения номинального объема ВВП", — добавили в ЦБ.
ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом главы государства юридические и физические лица получили возможность свободно покупать и продавать валюту по рыночному курсу. Раньше в стране существовала практика множественности валютных курсов. Разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на черном рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.