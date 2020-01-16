Инфляция в Узбекистане в 2019-м снизилась до 15,2%

В течение прошлого года базовый прогноз годовой инфляции оставался на уровне до 15,5% на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Инфляция в Узбекистане по итогам 2019-го составила 15,2% против 17,5% годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального банка республики.

В течение прошлого года регулятор сохранял базовый прогноз годовой инфляции на уровне до 15,5% на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков.

"По итогам 2019-го инфляция сформировалась вблизи верхней границы прогнозного коридора и составила 15,2%", — сказал представитель Центробанка.

По его словам, сохраняющийся высокий уровень инфляции связан с либерализацией регулируемых цен, повышенной кредитной активностью банков и увеличением госрасходов.

Базовый прогноз инфляции в Узбекистане на 2020 год установлен на уровне 12-13,5%.

"Цели по достижению прогнозных параметров инфляции обуславливают удержание темпов роста кредитных вложений в экономику в пределах 20-25%, то есть на уровне прогнозируемого увеличения номинального объема ВВП", — добавили в ЦБ.

В ноябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым ЦБ с 1 января 2020-го перешел к поэтапному инфляционному таргетированию . Ориентир в 2021-м составит 10%, в 2023 году — 5%. ЦБ также с 1 января 2020-го ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом главы государства юридические и физические лица получили возможность свободно покупать и продавать валюту по рыночному курсу. Раньше в стране существовала практика множественности валютных курсов. Разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на черном рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.