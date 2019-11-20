ЦБ Узбекистана переходит к инфляционному таргетированию

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 1 января 2020 года перейдет к поэтапному инфляционному трагетированию, ориентир в 2021-м составит 10%, в 2023 году – 5%, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева, пишет УзА.

"Центральному банку республики Узбекистан с 1 января 2020 года обеспечить поэтапный перевод механизмов денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования с установлением цели снижения инфляции до 10% в 2021-м и постоянной цели (таргет) по инфляции на уровне 5% в 2023 году", - говорится в сообщении.

Этот режим подразумевает, что главной задачей проводимой Центробанком денежно-кредитной политики становится достижение установленной цели по инфляции.

Таргетирование вводится "в целях обуздания инфляционных процессов, объединения действий всех органов государственной власти по созданию рыночных условий для формирования стабильно низких цен в экономике".

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В соответствии с документом, для введения режима инфляционного таргетирования с 2020 года регулятор планирует запустить новые инструменты: депозиты и кредиты овернайт, депозитные и кредитные аукционы со сроком до двух недель, облигации ЦБ.

Напомним: о том, что Центробанк Узбекистана может перейти к инфляционному таргетированию уже в IV квартале 2019 года, говорилось еще в сентябре.

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Инфляционное таргетирование — режим денежно-кредитной политики, при котором ЦБ устанавливает количественную цель по инфляции и прикладывает все усилия для ее достижения.

Ранее начальник управления департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Рустам Махамадиев рассказал, что инфляция в Узбекистане по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 13,5–15,5%, в 2020-м — в диапазоне 10–12%. В 2021 году, как ожидается, инфляция дойдет до пределов однозначного числа, отметил он.