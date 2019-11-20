13:38 20 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Центральный банк Республики Узбекистан

ЦБ Узбекистана переходит к инфляционному таргетированию

© Flickr / Stanislav Magay
Экономика
Получить короткую ссылку
201 0 0
Sputnik Узбекистан

Главной задачей проводимой Центробанком денежно-кредитной политики становится достижение установленной цели по инфляции.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 1 января 2020 года перейдет к поэтапному инфляционному трагетированию, ориентир в 2021-м составит 10%, в 2023 году – 5%, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева, пишет УзА.

"Центральному банку республики Узбекистан с 1 января 2020 года обеспечить поэтапный перевод механизмов денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования с установлением цели снижения инфляции до 10% в 2021-м и постоянной цели (таргет) по инфляции на уровне 5% в 2023 году", - говорится в сообщении.

Этот режим подразумевает, что главной задачей проводимой Центробанком денежно-кредитной политики становится достижение установленной цели по инфляции.

Таргетирование вводится "в целях обуздания инфляционных процессов, объединения действий всех органов государственной власти по созданию рыночных условий для формирования стабильно низких цен в экономике".

Инфляция в 5% к 2023 году: Узбекистан изменит кредитно-денежную политику >>

В соответствии с документом, для введения режима инфляционного таргетирования с 2020 года регулятор планирует запустить новые инструменты: депозиты и кредиты овернайт, депозитные и кредитные аукционы со сроком до двух недель, облигации ЦБ.

Напомним: о том, что Центробанк Узбекистана может перейти к инфляционному таргетированию уже в IV квартале 2019 года, говорилось еще в сентябре.

Мирзиёев снизил НДС до 15% >>

Инфляционное таргетирование — режим денежно-кредитной политики, при котором ЦБ устанавливает количественную цель по инфляции и прикладывает все усилия для ее достижения. 

Ранее начальник управления департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Рустам Махамадиев рассказал, что инфляция в Узбекистане по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 13,5–15,5%, в 2020-м — в диапазоне 10–12%. В 2021 году, как ожидается, инфляция дойдет до пределов однозначного числа, отметил он.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, президент, Президент, Указ, инфляция, Узбекистан, Узбекистан, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Похоронен по собственному желанию: странная "мода" в Южной Корее
Российская компания показала новейшие системы по борьбе с беспилотниками
Россияне показали новейшие системы, которые могут ловить дроны – видео
Государственная символика Узбекистана: флаг, герб и гимн
О чем говорят цвета узбекского флага и что за птица Хумо

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться