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И.о. замминистра заявил, что Всемирный банк профинансировал одно из ведомств

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Будет развиваться инновационная деятельность и осуществляться трансфер технологий путем привлечения иностранных специалистов.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Ферганской долине состоялся бизнес-форум, организованный при содействии Международного банка реконструкции и развития. В рамках дискуссии и.о. первого заместителя министра инновационного развития Шароф Ражаббаев подчеркнул важность поддержки развития инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности в Ферганской долине в рамках проекта Всемирного банка.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Также он сообщил, что международный институт выделил финансовую поддержку Министерству инновационного развития по двум направлениям, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, будет развиваться инновационная деятельность и осуществляться трансфер технологий путем привлечения иностранных специалистов по компоненту "Коучинг и бизнес-инкубация". Предпринимательство будет развиваться за счет финансирования инновационных проектов, поддержки стартап-инициатив.

Компонент "Финансирование инновационных идей в сельском хозяйстве" предусматривает оказание финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим коммерциализацию инновационных разработок.

Участники мероприятия были также проинформированы о реализации таких работ, как финансирование проектов малого бизнеса и развитие экосистемы стартапов.

И.о. замминистра подчеркнул, что основной целью проекта является развитие инновационной инфраструктуры в Ферганской долине Всемирным банком и повышение инновационного потенциала регионов.

Всемирный банк выделил грантовые средства в размере $3 млн для развития объектов инфраструктуры, созданных при Министерстве инновационного развития.

© Sputnik .
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Помимо этого финансовое учреждение направляет льготные кредитные средства в размере $5 млн на дальнейшее развитие предпринимательства в регионах, внедрения инновационных разработок и проектов в различных сферах и направлениях регионов.

Отдельно отмечено, что планируется повышение конкурентоспособности сельского хозяйства на основе инноваций, роботизация беспилотных технологий, управление процессов на основе смарт технологий, внедрение передовых агротехнологий, обеспечивающих высокую производительность.

Теги:
бизнес-форум, Инвестиции, Узбекистан, Ферганская область, Всемирный банк, министерство, Инновации



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