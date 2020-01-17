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Коммерческий банк Узбекистана подписал на $40 млн заемное соглашение

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200117/13240434/Kommercheskiy-bank-Uzbekistana-podpisal-zaemnoe-soglashenie-na--40-mln.html

Документ нацелен на развитие сотрудничества между узбекскими предпринимателями и производителями КНР посредством финансирования покупок высокотехнологичного оборудования, товаров и услуг из Китая.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. АКБ "Агробанк" подписал заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на $40 млн, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

"Документ предусматривает поддержку взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Китая путем предоставления долгосрочных кредитов, обеспечивая укрепление экономических и торговых отношений, а также активизацию инвестиционной деятельности двух стратегических стран-партнеров", - отметил Шухрат Мирзаев.

Соглашение включает в себя финансирование проектов с участием китайских поставщиков и подрядчиков.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Данное партнерство нацелено на развитие сотрудничества между узбекскими предпринимателями и производителями КНР посредством финансирования покупок высокотехнологичного оборудования, товаров и услуг из Китая.

Для справки: Государственный банк развития Китая (ГБРК) создан в марте 1994 года для обеспечения финансирования развития государственных проектов, ориентированных на модернизацию и развития инфраструктуры, основных отраслей промышленности, в том числе энергетики и транспорт. Основными направлениями деятельности ГБРК являются долгосрочное кредитование и выпуск облигаций.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Китай, Кредит, Соглашение, Агробанк



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