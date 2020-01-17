Коммерческий банк Узбекистана подписал на $40 млн заемное соглашение

Документ нацелен на развитие сотрудничества между узбекскими предпринимателями и производителями КНР посредством финансирования покупок высокотехнологичного оборудования, товаров и услуг из Китая.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. АКБ "Агробанк" подписал заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на $40 млн, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

"Документ предусматривает поддержку взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Китая путем предоставления долгосрочных кредитов, обеспечивая укрепление экономических и торговых отношений, а также активизацию инвестиционной деятельности двух стратегических стран-партнеров", - отметил Шухрат Мирзаев.

Соглашение включает в себя финансирование проектов с участием китайских поставщиков и подрядчиков.

Данное партнерство нацелено на развитие сотрудничества между узбекскими предпринимателями и производителями КНР посредством финансирования покупок высокотехнологичного оборудования, товаров и услуг из Китая.

Для справки: Государственный банк развития Китая (ГБРК) создан в марте 1994 года для обеспечения финансирования развития государственных проектов, ориентированных на модернизацию и развития инфраструктуры, основных отраслей промышленности, в том числе энергетики и транспорт. Основными направлениями деятельности ГБРК являются долгосрочное кредитование и выпуск облигаций.