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Павильон №66 на ВДНХ

Экономический совет СНГ пройдет на ВДНХ в павильоне "Узбекистан"

© Sputnik / Назаров Орифжон
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200117/13242472/Ekonomicheskiy-sovet-SNG-proydet-na-VDNKh-v-pavilone-Uzbekistan.html

Исполком предлагает провести мероприятие в павильоне "Узбекистан", в котором сейчас проходит капитальный ремонт. 

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Экономический совет СНГ пройдет 16 июня в Москве на ВДНХ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Согласно данным, исполком предлагает провести его в павильоне "Узбекистан", в котором сейчас проходит капитальный ремонт. 

"У нас есть павильон Узбекистана на ВДНХ, который, я так понимаю, будет открыт в этом году, да? Мы надеемся. И мы на 19 июня предварительно запланировали проведение Экономического совета на ВДНХ по инициативе ВДНХ. Хотели бы провести его в павильоне государства-члена СНГ. Это так, для проработки. Понимаю, что это не просто", - заявил заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов.

На что посол Узбекистана Ботиржон Асадов заявил: "Будем стараться!".

Напомним, Узбекистан в рамках председательства в СНГ проведет в 2020 году около 70 мероприятий.

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Решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану было принято в октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Среди приоритетных направлений, которые республика намерена развивать в качестве страны-председателя СНГ, — укрепление и наращивание торгово-экономических связей, включая проработку вопросов транспорта и логистики.

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Кроме того, важным приоритетом Ташкент считает научно-техническое сотрудничество, без которого невозможна эффективная работа всех структур. Отдельная тема — региональная безопасность, борьба с трансграничными вызовами: терроризмом, наркотрафиком и преступностью.

Теги:
Экономика, Москва, Москва, ВДНХ, ВДНХ, Россия, Россия, Страны СНГ, СНГ, СНГ, СНГ, Узбекистан, Узбекистан



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