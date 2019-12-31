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Узбекистан проведет около 70 мероприятий в качестве председателя СНГ

Sputnik / Павел Лисицын
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191231/13142241/Uzbekistan-provedet-okolo-70-meropriyatiy-v-kachestve-predsedatelya-SNG.html

Информация о сроках и подготовке всех мероприятий, организуемых узбекской стороной, будет публиковаться в специальном разделе на сайте МИД РУз.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Узбекистан в рамках председательства в СНГ проведет в 2020 году около 70 мероприятий, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

"В рамках председательства запланировано проведение около 70 мероприятий различного уровня и формата", — говорится в публикации на сайте МИД.

В том числе в Ташкенте состоятся заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета, Межпарламентской ассамблеи, экономический форум, форум регионов, форум научной и творческой интеллигенции.

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По данным внешнеполитического ведомства, в период председательства Узбекистана планируется подготовить более десяти документов, направленных на дальнейшее развитие СНГ.

Информация о сроках и подготовке всех мероприятий, проводимых узбекской стороной, будет публиковаться в специальном разделе на сайте МИД Узбекистана.

Решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану было принято в октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Среди приоритетных направлений, которые республика намерена развивать в качестве страны-председателя СНГ, — укрепление и наращивание торгово-экономических связей, включая проработку вопросов транспорта и логистики, рассказал президент Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, важным приоритетом Ташкент считает научно-техническое сотрудничество, без которого невозможна эффективная работа всех структур. Отдельная тема — региональная безопасность, борьба с трансграничными вызовами: терроризмом, наркотрафиком и преступностью.

Теги:
внешняя политика, политика, Узбекистан, СНГ



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