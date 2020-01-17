Государственный долг и внешние заимствования возьмут под контроль

С 1 января 2020-го при привлечении внешних заимствований юридические лица, имеющие 50 и более процентов госдоли в уставном фонде, обязаны ставить в известность об этом Министерство финансов.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Министерством финансов при содействии Всемирного банка и МФК разработана среднесрочная стратегия управления государственным долгом, которая будет ежегодно утверждаться решением правительства с учетом изменений внутренних макроэкономических и внешних факторов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В соответствии с требованиями, установленными Международным валютным фондом, для обеспечения макроэкономической стабильности в Узбекистане максимальный размер госдолга по отношению к валовому внутреннему продукту не должен превышать 50%.

Законом "О государственном бюджете на 2020 год" объем новых соглашений, заключаемых правительством страны либо гарантированных госбюджетом, установлен в размере $4 млрд. А объем бюджетных средств, погашающих внешний долг, не должен превышать $1,5 млрд.

С 1 января 2020-го при привлечении внешних заимствований юридические лица, имеющие 50 и более процентов госдоли в уставном фонде, обязаны ставить в известность об этом Министерство финансов.

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До 1 декабря 2020 года будут разработаны принципы отбора, рассмотрения и контроля за эффективностью проектов, финансируемых за счет внешних заимствований.

С 1 февраля 2020-го создается Фонд гарантирования при казначействе Министерства финансов. Для формирования средств фонда будут уплачиваться платежи в размере не менее 0,5% от размера остатка суммы заимствования.

Документом определены приоритетные задачи эффективного управления госдолгом:

- гарантированное обеспечение своевременного и полного обслуживания госдолга;

- сохранение размера госдолга на безопасном уровне, его диверсификация и снижение рисков увеличения расходов на его обслуживание;

- проекты, финансируемые из средств госбюджета, включаемые в программы развития, должны быть разработаны исходя из социально-экономической важности и направлены на развитие социальной инфраструктуры, а также самоокупаемыми;

- юридические лица и банки, в уставных фондах которых доля государства составляет 50 и более процентов должны быть поэтапно приватизированы.