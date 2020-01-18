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Власти Узбекистана намерены привлечь ВБ в модернизацию аэропортов страны

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200118/13249548/Vlasti-Uzbekistana-namereny-privlech-VB-v-modernizatsiyu-aeroportov-strany.html

Группа Всемирного банка и Минтранс обсудили реализацию планов дальнейшего реформирования сектора гражданской авиации в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана, сообщает в пятницу министерство транспорта страны.

По данным ведомства, первый вице-премьер, министр транспорта Узбекистана Ачилбай Раматов и вице-президент ВБ по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер на встрече в Ташкенте обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в транспортной сфере.

"Мюллер отметил, что Всемирный банк до настоящего времени оказывал финансовую поддержку Узбекистану, в основном, в области дорожного строительства. Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов в Узбекистане", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.

Группа ВБ и Минтранс также обсудили реализацию планов дальнейшего реформирования сектора гражданской авиации в Узбекистане, добавили в министерстве.

узбекский региональный аэропорт
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С начала 90-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимала монопольное положение на авиарынке Узбекистана. Все гражданские аэропорты также входили в ее структуру. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ - Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение года процесс реорганизации завершился.

В конце декабря 2019 года Минтранс Узбекистана привлек российское ООО "Инновационный центр гражданской авиации" и немецкую Airport Research Center для разработки стратегий развития аэропортов страны.

 

Теги:
Узбекистан, аэропорт, Министерство транспорта Республики Узбекистан



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