Власти Узбекистана намерены привлечь ВБ в модернизацию аэропортов страны

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана, сообщает в пятницу министерство транспорта страны.

По данным ведомства, первый вице-премьер, министр транспорта Узбекистана Ачилбай Раматов и вице-президент ВБ по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер на встрече в Ташкенте обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в транспортной сфере.

"Мюллер отметил, что Всемирный банк до настоящего времени оказывал финансовую поддержку Узбекистану, в основном, в области дорожного строительства. Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов в Узбекистане", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.

Группа ВБ и Минтранс также обсудили реализацию планов дальнейшего реформирования сектора гражданской авиации в Узбекистане, добавили в министерстве.

С начала 90-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимала монопольное положение на авиарынке Узбекистана. Все гражданские аэропорты также входили в ее структуру. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ - Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение года процесс реорганизации завершился.

В конце декабря 2019 года Минтранс Узбекистана привлек российское ООО "Инновационный центр гражданской авиации" и немецкую Airport Research Center для разработки стратегий развития аэропортов страны.