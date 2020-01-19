Узбекистан может прекратить экспорт газа к 2025 году

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан планирует прекратить экспорт природного газа к 2025 году, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри страны, заявил премьер-министр Абдулла Арипов, выступая на заседании политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).
По словам Арипова, до конца 2020 года для всех потребителей энергоресурсов в стране будут установлены электронные счетчики газа и электроэнергии. Это позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.
По данным АО "Узбекнефтегаз", Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 миллиардов кубометров, в Россию — 4 миллиарда кубометров, остальные объемы приходятся на соседние страны Центральной Азии.
По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году снизилась на 8,2% — до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров. Данные за 2019 год пока не обнародованы.