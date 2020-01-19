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Узбекистан может прекратить экспорт газа к 2025 году

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200119/13251408/Uzbekistan-mozhet-prekratit-eksport-gaza-k-2025-godu.html

Также будут приняты меры для сокращения потребления энергоресурсов и предотвращения проблем, связанных с начислением нереальных платежей.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан планирует прекратить экспорт природного газа к 2025 году, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри страны, заявил премьер-министр Абдулла Арипов, выступая на заседании политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Газовое месторождение в Узбекистане
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"К 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и расширению его переработки внутри страны, а также увеличению производства продукции с добавленной стоимостью", — сказал Арипов. Премьер-министра цитирует интернет-издание Gazeta.uz.

По словам Арипова, до конца 2020 года для всех потребителей энергоресурсов в стране будут установлены электронные счетчики газа и электроэнергии. Это позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.

По данным АО "Узбекнефтегаз", Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 миллиардов кубометров, в Россию — 4 миллиарда кубометров, остальные объемы приходятся на соседние страны Центральной Азии.

Компрессорная установка месторождения природного газа
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов — в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. На внутреннем рынке регулярно ощущается дефицит топлива и газа, главным образом, среди бытовых потребителей.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году снизилась на 8,2% — до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров. Данные за 2019 год пока не обнародованы.

Теги:
энергетика, Абдулла Арипов, газ, Экономика, Узбекистан



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