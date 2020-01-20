10:54 20 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Коровы на ферме

Казахстан запретил экспорт живого скота

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/198/75/1987592.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200120/13256074/Kazakhstan-zapretil-eksport-zhivogo-skota.html

Власти страны намерены увеличить поголовье скота в ближайшие годы, загрузить мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции в 2,5 раза.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Казахстан запретил вывозить из страны живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС). Из-за массового экспорта необоснованно росли цены на мясо, объяснили в Министерстве сельского хозяйства республики.

Корова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Такая корова нужна самому: как Узбекистану восполнить дефицит говядины
"Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию", — говорится в публикации.

Кроме того, снизилась загрузка мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. 

"Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота, — отметили в министерстве. — Ведомство вынуждено принять меры. Изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп".

В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк
Национальный союз производителей говядины
Генетика и технологии решат проблему с мясом в Узбекистане – эксперт
По данным Минсельхоза, в 2019 году из Казахстана увезли 156 тысяч голов крупного рогатого скота. Подавляющее большинство — 121,6 тысячи голов или 78% — в Узбекистан, еще 14% — в Армению.

Также в другие страны вывезли около 264 тысяч овец, свыше половины — маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота тоже является Узбекистан (200 тысяч овец или 76%). Россия закупила 21,5 тысячи голов (8,1%), Азербайджан — 18 тысяч (6,7%), Иран — порядка 12 тысяч (4,5%).

Государственная программа по развитию агропромышленного комплекса Казахстана на 2017-2021 годы предусматривает увеличение экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. В Минсельхозе считают, что запрет на вывоз живого поголовья позволит достичь такого результата.

Теги:
запрет, Узбекистан, Экспорт, Экономика, мясо, скот, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Стая скворцов
Чудеса на виражах: загадочные танцы скворцов — фотолента
Ойбек Бозоров в матче против команды ОАЭ на чемпионате Азии U-23
Пять голов и путевка в полуфинал: яркая победа сборной Узбекистана U-23
Новый состав Сената Олий Мажлиса
Кто вошел в новый состав Сената Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться