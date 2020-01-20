Казахстан запретил экспорт живого скота

Власти страны намерены увеличить поголовье скота в ближайшие годы, загрузить мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции в 2,5 раза.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Казахстан запретил вывозить из страны живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС). Из-за массового экспорта необоснованно росли цены на мясо, объяснили в Министерстве сельского хозяйства республики.

"Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию", — говорится в публикации.

Кроме того, снизилась загрузка мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок.

"Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота, — отметили в министерстве. — Ведомство вынуждено принять меры. Изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп".

В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами.

По данным Минсельхоза, в 2019 году из Казахстана увезли 156 тысяч голов крупного рогатого скота. Подавляющее большинство — 121,6 тысячи голов или 78% — в Узбекистан, еще 14% — в Армению.

Также в другие страны вывезли около 264 тысяч овец, свыше половины — маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота тоже является Узбекистан (200 тысяч овец или 76%). Россия закупила 21,5 тысячи голов (8,1%), Азербайджан — 18 тысяч (6,7%), Иран — порядка 12 тысяч (4,5%).

Государственная программа по развитию агропромышленного комплекса Казахстана на 2017-2021 годы предусматривает увеличение экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. В Минсельхозе считают, что запрет на вывоз живого поголовья позволит достичь такого результата.