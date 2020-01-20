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В Узбекистане снизилась добыча нефти и газа

© Sputnik / Александр Мельников
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200120/13261874/V-Uzbekistane-snizilas-dobycha-nefti-i-gaza.html

Государственный комитет по статистике представил отчет о промышленном производстве по итогам 2019 года.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Добыча нефти в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018-м снизилась на 6,3% — до 698,6 тысячи тонн, природного газа — на 1,6%, до 59,46 миллиарда кубометров, сообщили в Госкомстате.

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"В добывающей промышленности Узбекистана по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение добычи природного газа до 59,46 миллиарда кубометров (минус 1,6%), при этом добыча нефти снизилась на 6,3%, до 698,6 тысячи тонн", — говорится в публикации.

Добыча газового конденсата в стране по итогам 2019 года снизилась на 2,2% — до 2,098 миллиона тонн.

Кроме того, производство бензина в Узбекистане по итогам прошлого года составило 1,025 миллиона тонн (минус 10,6% по сравнению с 2018-м), дизельного топлива — 1,031 миллиона тонн (минус 4,6%).

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов в республике за последние 15 лет существенно упало.

Теги:
Экономика, газ, Нефть, Узбекистан



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