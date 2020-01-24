11:32 24 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Срочно:
Калькулятор

Узбекистан открыл свою страницу в разделе статистики МВФ

Pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
14801
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/584/95/5849501.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200124/13290420/Uzbekistan-otkryl-svoyu-stranitsu-v-razdele-statistiki-MVF.html

На странице республики будут публиковаться важнейшие социально-экономические статистические показатели страны.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Узбекистан открыл свою страницу в разделе статистики Международного валютного фонда (МВФ), сообщает ЦБ.

"Двадцать второго января в информационно-статистической системе Международного валютного фонда (МВФ) "Международная финансовая статистика" была открыта страница Республики Узбекистан", - говорится в сообщении на Telegram-канале ЦБ.

По данным регулятора, на странице республики будут публиковаться важнейшие социально-экономические статистические показатели страны.

Главные экономические решения 2019-го, изменившие жизнь узбекистанцев >>

Среди них - ВВП, денежно-кредитная статистика, платежный баланс, международная инвестиционная позиция, показатели рынка труда и демографические показатели, а также другие статистические данные.

Теги:
статистика, Экономика, ЦБ, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Акчакуль, здесь туристы могут покататься на верблюдах
Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана
В Москве открылся консульский отдел посольства Узбекистана в РФ
Как работает в Москве консульский отдел при посольстве РУз — видеоэкскурсия
Голосование депутатов за кандидатуры министров
Кому депутаты Олий Мажлиса больше всего доверяют в правительстве

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться