Узбекистан открыл свою страницу в разделе статистики МВФ

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Узбекистан открыл свою страницу в разделе статистики Международного валютного фонда (МВФ), сообщает ЦБ.
"Двадцать второго января в информационно-статистической системе Международного валютного фонда (МВФ) "Международная финансовая статистика" была открыта страница Республики Узбекистан", - говорится в сообщении на Telegram-канале ЦБ.
По данным регулятора, на странице республики будут публиковаться важнейшие социально-экономические статистические показатели страны.
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Среди них - ВВП, денежно-кредитная статистика, платежный баланс, международная инвестиционная позиция, показатели рынка труда и демографические показатели, а также другие статистические данные.