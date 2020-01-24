Узбекистан открыл свою страницу в разделе статистики МВФ

Появятся должности заместителя премьер-министра по вопросам информационных технологий, заместили руководителей министерств и ведомств и хокимов в данном направлении.

Шавкат Мирзиёев подписал документ, в котором назвал имя и должность еще одного члена верней палаты парламента.

Впервые обращение к парламенту проводится в начале года, а не в конце, как было раньше. Шавкат Мирзиёев сказал, чему будет посвящен 2020-й.