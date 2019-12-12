Главные экономические решения 2019-го, изменившие жизнь узбекистанцев

В уходящем году в республике реализованы или запущены сразу несколько реформ в сфере налогообложения, валютного регулирования, частной собственности и поддержки бизнеса. О ключевых нововведениях читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Год инвестиций Узбекистан принял или начал реализовывать сразу несколько судьбоносных для экономики страны реформ. Так или иначе, они отразились практически на всех гражданах страны – как на простых работниках, бизнесменах и банкирах, так и на иностранных гостях.

Налоговая реформа

С 1 января 2019 года Узбекистан перешел на новую систему налогообложения, основанную на снижении уровня нагрузки на экономику и оптимизации количества отчислений.

Единый налоговый платеж стали уплачивать только юридические лица с годовым оборотом (выручкой), не превышающим 1 миллиард сумов. Остальные перешли на уплату общеустановленных налогов, в том числе на добавленную стоимость (НДС). Введена единая ставка на доходы физических лиц — 12% (до этого действовало четыре шкалы подоходного налога для физлиц. Так, налог с дохода выше 10 минимальных зарплат составлял 22,5%, 5 минимальных зарплат – 16,5%). Отменены страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд. Упразднены также обязательные отчисления в государственные целевые фонды с оборота.

Ставка налога на прибыль для юридических лиц сократилась с 14% до 12%, для коммерческих банков – с 22% до 20%, а вот для операторов мобильной связи она повысилась с 14% до 20%.

С 1 октября принято решение о снижении НДС — с 20 до 15%.

В течение года поэтапно отменялись налоговые льготы, происходило упрощение расчетов, решались проблемы в сфере налогового администрирования (внедрение онлайн ККМ, электронных счетов-фактур). Пересмотрены сроки, основания и виды налоговых проверок, а также введены новые формы дистанционного налогового контроля.

Наличная валюта и зарубежные счета

С августа банки Узбекистана начали продажу иностранной валюты населению в наличной форме. До этого купить доллары или евро можно было лишь в кредитных организациях на пластиковую карту международных платежных систем.

Упрощения для бизнеса

Согласно принятым в октябре поправкам в закон, исключается необоснованное вмешательство госорганов в валютные операции граждан и юридических лиц. В частности, физлицам – резидентам Узбекистана разрешили открытие счетов за границей без ограничений. Выросла и максимальная сумма для свободного вывоза из страны — теперь она эквивалентна 100 миллионам сумов (около 10 тысяч долларов США). Ранее без декларирования можно было вывезти не более 2 тысяч долларов, а всего — не более 5 тысяч долларов.

В текущем году отменена разрешительная процедура – свидетельство о регистрации экспортного контракта, при государственной регистрации бизнеса появилась возможность открывать банковские счета дистанционно, упрощен порядок получения разрешений на строительство, приняты меры по защите прав миноритарных акционеров. При Министерстве экономики и промышленности создано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства, которое управляет Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности и взаимодействует с коммерческими банками и страховыми компаниями для поддержки бизнеса.

Отменены лицензирование деятельности на оптовую торговлю и особый порядок налогообложения предприятий торговли, специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло и другие), требования о получении разрешения на выездную торговлю и многое другое.

Снижены ставки импортных таможенных пошлин по более чем 3,4 тысячи товарным позициям и акцизного налога – по 780. На 72% импортируемых товаров установлена нулевая ставка таможенной пошлины.

Пенсионная реформа

С 1 января 2019 года увеличен предельный размер пенсионных выплат с 8 до 10 МРЗП. А работающим пенсионерам теперь выплачивается полная сумма, а не половина, как раньше.

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В дальнейшем предусматривается реформирование государственной пенсионной системы и пересмотр системы социальных гарантий.

Банковская реформа

Коммерческие банки постепенно освобождаются от несвойственных им функций и от административного контроля со стороны ЦБ. В отрасли постепенно будет развиваться и ужесточаться конкуренция, в том числе за счет развития небанковского кредитного сектора (возрождаются кредитные союзы) и захода на рынок новых зарубежных кредитно-финансовых организаций.

ЦБ устранил барьеры на пути нормального денежного обращения (наличных денег) и внедрил рыночные механизмы контроля за денежной массой через ставку рефинансирования и операции на открытом рынке.

Частная собственность на землю

Принят закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения", который позволяет узбекистанцам и юридическим лицам (налоговым резидентам республики) выкупать землю на правах постоянного пользования (владения) либо пожизненного наследования. Реализация участков осуществляется на электронном онлайн-аукционе.

Эта мера позволит увеличить инвестиции в реальный сектор экономики, поскольку инвестор получает право и на земельный участок, на котором располагается предприятие.

Рынок ценных бумаг

В 2019 году Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на 1 миллиард долларов на Лондонской фондовой бирже. Поддержка со стороны инвесторов показала их доверие к реформам и стратегии управления долгом, также создан ориентир для будущих выпусков еврооблигаций.

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В текущем году начата практика IPO — размещения акций крупных предприятий на фондовой бирже "Ташкент" с участием профессиональных инвесторов. Для отработки этой процедуры приводятся в соответствие инфраструктурные, технические и правовые механизмы.