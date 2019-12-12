Главные экономические решения 2019-го, изменившие жизнь узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Год инвестиций Узбекистан принял или начал реализовывать сразу несколько судьбоносных для экономики страны реформ. Так или иначе, они отразились практически на всех гражданах страны – как на простых работниках, бизнесменах и банкирах, так и на иностранных гостях.
Налоговая реформа
С 1 января 2019 года Узбекистан перешел на новую систему налогообложения, основанную на снижении уровня нагрузки на экономику и оптимизации количества отчислений.
Единый налоговый платеж стали уплачивать только юридические лица с годовым оборотом (выручкой), не превышающим 1 миллиард сумов. Остальные перешли на уплату общеустановленных налогов, в том числе на добавленную стоимость (НДС). Введена единая ставка на доходы физических лиц — 12% (до этого действовало четыре шкалы подоходного налога для физлиц. Так, налог с дохода выше 10 минимальных зарплат составлял 22,5%, 5 минимальных зарплат – 16,5%). Отменены страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд. Упразднены также обязательные отчисления в государственные целевые фонды с оборота.
Ставка налога на прибыль для юридических лиц сократилась с 14% до 12%, для коммерческих банков – с 22% до 20%, а вот для операторов мобильной связи она повысилась с 14% до 20%.
В течение года поэтапно отменялись налоговые льготы, происходило упрощение расчетов, решались проблемы в сфере налогового администрирования (внедрение онлайн ККМ, электронных счетов-фактур). Пересмотрены сроки, основания и виды налоговых проверок, а также введены новые формы дистанционного налогового контроля.
Наличная валюта и зарубежные счета
С августа банки Узбекистана начали продажу иностранной валюты населению в наличной форме. До этого купить доллары или евро можно было лишь в кредитных организациях на пластиковую карту международных платежных систем.
Упрощения для бизнеса
В текущем году отменена разрешительная процедура – свидетельство о регистрации экспортного контракта, при государственной регистрации бизнеса появилась возможность открывать банковские счета дистанционно, упрощен порядок получения разрешений на строительство, приняты меры по защите прав миноритарных акционеров. При Министерстве экономики и промышленности создано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства, которое управляет Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности и взаимодействует с коммерческими банками и страховыми компаниями для поддержки бизнеса.
Sputnik / Рамиз БахтияровТорговля, акцизы и таможенные пошлины
Отменены лицензирование деятельности на оптовую торговлю и особый порядок налогообложения предприятий торговли, специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло и другие), требования о получении разрешения на выездную торговлю и многое другое.
Снижены ставки импортных таможенных пошлин по более чем 3,4 тысячи товарным позициям и акцизного налога – по 780. На 72% импортируемых товаров установлена нулевая ставка таможенной пошлины.
Пенсионная реформа
С 1 января 2019 года увеличен предельный размер пенсионных выплат с 8 до 10 МРЗП. А работающим пенсионерам теперь выплачивается полная сумма, а не половина, как раньше.
Что надо знать узбекистанцам о пенсии, чтобы не состариться в нищете >>>
В дальнейшем предусматривается реформирование государственной пенсионной системы и пересмотр системы социальных гарантий.
Банковская реформа
Коммерческие банки постепенно освобождаются от несвойственных им функций и от административного контроля со стороны ЦБ. В отрасли постепенно будет развиваться и ужесточаться конкуренция, в том числе за счет развития небанковского кредитного сектора (возрождаются кредитные союзы) и захода на рынок новых зарубежных кредитно-финансовых организаций.
ЦБ устранил барьеры на пути нормального денежного обращения (наличных денег) и внедрил рыночные механизмы контроля за денежной массой через ставку рефинансирования и операции на открытом рынке.
Частная собственность на землю
Эта мера позволит увеличить инвестиции в реальный сектор экономики, поскольку инвестор получает право и на земельный участок, на котором располагается предприятие.
Рынок ценных бумаг
В 2019 году Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на 1 миллиард долларов на Лондонской фондовой бирже. Поддержка со стороны инвесторов показала их доверие к реформам и стратегии управления долгом, также создан ориентир для будущих выпусков еврооблигаций.
Зачем Узбекистан продает лучшие предприятия и кто от этого выиграет >>>
В текущем году начата практика IPO — размещения акций крупных предприятий на фондовой бирже "Ташкент" с участием профессиональных инвесторов. Для отработки этой процедуры приводятся в соответствие инфраструктурные, технические и правовые механизмы.