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Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

ВБ поможет Узбекистану в разработке национальной авиационной политики

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200127/13312412/VB-pomozhet-Uzbekistanu-v-razrabotke-natsionalnoy-aviatsionnoy-politiki.html

Ранее пресс-служба Минтранса Узбекистана сообщала, что Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов в стране.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Всемирный банк (ВБ) и правительство Узбекистана подписали новое соглашение о поддержке в разработке стратегии развития гражданской авиации в республике. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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В сентябре 2018 года ВБ впервые подписал с властями Узбекистана соглашение о предоставлении консультационных услуг по модернизации национального сектора гражданской авиации. Срок соглашения истек в августе 2019-го.

"Новые договоренности предусматривают содействие правительству со стороны Всемирного банка в разработке национальной авиационной политики и стратегии развития различных сегментов гражданской авиации", — говорится в публикации.

По данным ВБ, подготовка стратегии будет осуществляться совместно с Министерством транспорта и Агентством гражданской авиации Узбекистана, а также компаниями Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

Ранее пресс-служба Минтранса Узбекистана сообщала, что ВБ выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов в стране.

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С начала 90-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимала монопольное положение на авиарынке Узбекистана. Все гражданские аэропорты также входили в ее структуру. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ — Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение года процесс реорганизации завершился.

В конце декабря 2019-го Минтранс Узбекистана привлек российское ООО "Инновационный центр гражданской авиации" и немецкую Airport Research Center для разработки стратегий развития аэропортов страны.

Теги:
аэропорт, модернизация, Узбекистан, Всемирный банк, Министерство транспорта Республики Узбекистан



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