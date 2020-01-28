Грузовые поезда из Кыргызстана начали перевозки в Грузию через Узбекистан

Ранее руководители железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана договорились о запуске в первом квартале 2020 года международного мультимодального маршрута между этими пятью странами.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Первые грузовые поезда, сформированные в Кыргызстане, проследовали через территорию Узбекистана в Грузию, сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

В декабре 2019 года в Ташкенте состоялась встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, стороны договорились о запуске в первом квартале 2020-го международного мультимодального маршрута между этими пятью странами. Участники установили единые транзитные тарифные ставки, а также создали координационный комитет под председательством министра транспорта Узбекистана.

"Первые пилотные грузовые поезда, сформированные в Кыргызстана, отправлены в Грузию на минувшей неделе через территорию Узбекистана", — говорится в публикации на сайте железнодорожной компании.

Поезда из кыргызстанского Карасу доставили почти 50 цистерн с мазутом в грузинский Батуми, время в пути составило 33 часа.

В "Узбекистон темир йуллари" уточнили: "по данному транзитному мультимодальному коридору готовятся к отправке следующие составы в Грузию и Азербайджан".

В декабре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы. В частности, планировалось еще в первом квартале 2018-го приступить к пилотным транзитным перевозкам по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс построена в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. По оценке его участников, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.