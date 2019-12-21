В Ташкенте к весне надеются начать перевозки по железной дороге в Грузию

Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение первого квартала 2020 года.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. "Узбекские железные дороги" планируют к весне 2020 года запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию, сообщает компания.

"В Ташкенте состоялась встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркмении и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута между этими пятью странами", - говорится в сообщении.

Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение первого квартала 2020 года.

В ходе заседания его участники установили единые транзитные тарифные ставки и условия перевозки грузов по маршруту, обсуждена логистическая инфраструктура. Также стороны договорились о создании координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц, под председательством министерства транспорта Республики Узбекистан.

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Напомним, из Ташкента в Москву и Ургенч организованы дополнительные поезда в предновогодние и новогодние дни.

Начиная с 16 декабря 2019 года по 07 января 2020 года назначается дополнительный поезд №556/555 сообщением "Ташкент – Ургенч – Ташкент", а с 14 декабря 2019 года по 11 января 2020 года назначается дополнительный рейс поезда №5/6 сообщением "Ташкент – Москва – Ташкент".