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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

В Ташкенте к весне надеются начать перевозки по железной дороге в Грузию

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191221/13064519/V-Tashkente-k-vesne-nadeyutsya-nachat-perevozki-po-zheleznoy-doroge-v-Gruziyu.html

Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение первого квартала 2020 года.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. "Узбекские железные дороги" планируют к весне 2020 года запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию, сообщает компания.

"В Ташкенте состоялась встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркмении и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута между этими пятью странами", - говорится в сообщении.

Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение первого квартала 2020 года.

В ходе заседания его участники установили единые транзитные тарифные ставки и условия перевозки грузов по маршруту, обсуждена логистическая инфраструктура. Также стороны договорились о создании координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц, под председательством министерства транспорта Республики Узбекистан.

Из Ташкента запускают дополнительные поезда до Москвы >>

Напомним, из Ташкента в Москву и Ургенч организованы дополнительные поезда в предновогодние и новогодние дни.

Начиная с 16 декабря 2019 года по 07 января 2020 года назначается дополнительный поезд №556/555 сообщением "Ташкент – Ургенч – Ташкент", а с 14 декабря 2019 года по 11 января 2020 года назначается дополнительный рейс поезда №5/6  сообщением "Ташкент – Москва – Ташкент".

Теги:
направление, Железная дорога, Грузия, Грузия, Узбекистан, Узбекистан, Поезд



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