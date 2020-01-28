У иностранных инвесторов появились новые гарантии - закон

В отличие от старых законов, в принятом документе максимально ясно и четко сформулирован понятийный аппарат, что в свою очередь закрепляет прозрачную и открытую среду для осуществления инвестиционной деятельности (бизнеса).

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. На сайте Министерства инвестиций и внешней торговли появилось детальное описание тех возможностей, которые предоставляет закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности", который вступил в силу 26 января.

Что было раньше?

Правовые взаимоотношения государства и субъектов предпринимательства в области инвестиций и инвестиционной деятельности регулировались тремя основными законами: "Об иностранных инвестициях" от 1998 года, "О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов" от 1998-го и "Об инвестиционной деятельности" (новая редакция) от 2014 года, а также более чем 50 подзаконными актами.

Что стало?

С учетом актуальных изменений и реформ, проводимых в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, а также в связи с отсутствием законов прямого действия в данном направлении, был разработан единый унифицированный закон Республики Узбекистан "Об инвестициях и инвестиционной деятельности", утвержденный Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса.

В чем разница?

В отличие от старых законов, в принятом документе максимально ясно и четко сформулирован понятийный аппарат, что в свою очередь закрепляет прозрачную и открытую среду для осуществления инвестиционной деятельности (бизнеса).

К примеру, раньше в законодательстве отсутствовало понятие "прямых иностранных инвестиций", при этом словосочетание зачастую использовалось в подзаконных актах.

В чем преимущества закона?

Закон Республики Узбекистан "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" состоит из 12 глав и 69 статей и дает следующие преимущества:

1) устанавливает меры государственной поддержки, согласно которым теперь:

инвесторам может быть предоставлен инвестиционный налоговый кредит, инвестиционная субсидия;

государственные органы, диппредставительства и консульские учреждения республики за рубежом будут оказывать инвесторам консультативное и информационное содействие;

уполномоченный при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства будет оказывать содействие в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядках;

2) определяет порядок обеспечения государственных гарантий прав субъектов инвестиционной деятельности и защиты инвестиций, согласно которому:

государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов инвестиционной деятельности;

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инвестиции и другие активы инвесторов не подлежат национализации;

инвесторам также гарантируется свободный перевод их денежных средств;

в случае если последующее законодательство ухудшает условия инвестирования, то к инвесторам в предусмотренных законом случаях в течение 10 лет применяется законодательство, действовавшее на дату инвестирования;

3) предоставляет иностранным инвесторам дополнительные права такие, как:

условия для иностранных инвестиций не могут быть менее благоприятными, чем условия для юридических и физических лиц республики или других государств;

иностранные инвесторы имеют право получать вид на жительство и "инвестиционную визу", а члены их семей – гостевую визу на срок действия "инвестиционной визы" на условиях, предусмотренных решениями президента Республики Узбекистан;

4) определяет правовые основы предприятий с иностранными инвестициями, в соответствии с которыми:

иностранные инвестиции в предприятиях должны составлять не менее 15% (данная мера впервые предусматривается на уровне законодательного акта);

имущество данных предприятий, ввозимое для собственных нужд, освобождается в течение 2 лет с момента государственной регистрации от обложения таможенной пошлиной.

Кроме того, законом для создания более благоприятных условий предусмотрено:

классификация инвестиций по объекту назначения - на капитальные, финансовые и социальные;

определение формы осуществления инвестиций (путем создания юридических лиц, покупки акций, доли, приобретения права собственности и другие), а также виды инвестиционных ресурсов (денежные, движимое и недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности);

определение объекта и субъекта инвестиционной деятельности;

закрепление основных полномочий и функций уполномоченного государственного органа в данной сфере.