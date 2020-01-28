Узбекистан и Таджикистан обсуждают совместное строительство ГЭС

Построенные гидроэлектростанции будут вырабатывать до 1400 млн кВт.ч экологически чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Ташкенте состоялись переговоры между рабочими группами Таджикистана и Узбекистана по обсуждению вопроса совместного строительства ГЭС на реке Зарафшан на территории Таджикистана, сообщает Министерство энергетики. С этой целью в страну прибыла представительная делегация из соседней республики во главе с заместителем министра энергетики и водных ресурсов Шоимзода Джамшед Шоди.

Стороны обсудили проект соглашения между правительствами двух стран о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций на реке Зарафшан.

После достижения определенных договоренностей более подробные детали будут прописаны в Соглашении о закупке электроэнергии и разработки технико-экономического обоснования проекта.

Строительство гидроэлектростанций предусматривается осуществить поэтапно: сначала строительство Яванской ГЭС с расчетной стоимостью $282 млн, мощностью 140 МВт и выработкой 700-800 млн кВт-час электроэнергии. На следующем этапе стороны рассмотрят возможность строительства ГЭС на реке Фандарья с расчетной стоимостью $270 млн, мощностью 135 МВт и выработкой 500-600 млн кВт-час электроэнергии.

Построенные гидроэлектростанции будут вырабатывать до 1400 млн кВт.ч экологически чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана.

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Также проект будет способствовать поддержке пиковой мощности единой энергосистемы и созданию дополнительных рабочих мест при совместном строительстве и эксплуатации ГЭС, а также перетоку электроэнергии в другие регионы Узбекистана и Таджикистана на паритетной основе.

Как было отмечено таджикской стороной, "данная встреча является первым шагом к реализации проекта и выражает волю лидеров двух государств".

Добавим, что проработка вопроса о совместном строительстве двух ГЭС общей мощностью 320 МВт на реке Зарафшан в Таджикистане была предусмотрена в Совместном заявлении президента Республики Узбекистан и президента Республики Эти меры были предусмотрены "Дорожной картой", утвержденной постановлением президента Республики Узбекистан.