На Украине заявили об истощении самых крупных месторождений газа

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Компания "Укргазодобыча", дочернее предприятие "Нафтогаза", назвала степень истощения пяти крупнейших газовых месторождений в стране.
Так, Западно-Крестищенское истощено на 90 процентов, Шебелинское — на 89, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Яблуновское — на 79 процентов.
Эта ситуация была прогнозируемой, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его мнению, Украина не сможет выдержать этот сезон без закупки сырья.
"Думаю, что им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — сказал политик в интервью телеканалу RT.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
В конце декабря 2019-го Украина и Россия подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.