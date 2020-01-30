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На Украине заявили об истощении самых крупных месторождений газа

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20200130/13340744/Na-Ukraine-zayavili-ob-istoschenii-samykh-krupnykh-mestorozhdeniy-gaza.html

"Укргазодобыча" инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Компания "Укргазодобыча", дочернее предприятие "Нафтогаза", назвала степень истощения пяти крупнейших газовых месторождений в стране. 

Так, Западно-Крестищенское истощено на 90 процентов, Шебелинское — на 89, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Яблуновское — на 79 процентов.

Газовая компрессорная станция компании Укртрансгаз в городе Боярка
© Sputnik / Александр Мазуркевич
Последние миллионы кубометров: на Украине заявили о критическом дефиците газа
В "Укргазодобыче" отметили, что в настоящее время идет поиск новых ресурсов. По данным компании, за прошлый год удалось открыть три месторождения на 2,15 миллиарда кубометров голубого топлива.

Эта ситуация была прогнозируемой, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его мнению, Украина не сможет выдержать этот сезон без закупки сырья.

"Думаю, что им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — сказал политик в интервью телеканалу RT.

Российский политолог Игорь Шатров
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Шатров: газотранспортной системе Украины нужен международный контроль
При это он отметил, что Киев может закупать топливо и в других местах, "если у него много денег".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

В конце декабря 2019-го Украина и Россия подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Сделка обеспечила продолжение транзита газа с 1 января после истечения срока предыдущего контракта.

Теги:
Россия, месторождение, Экономика, газ, Украина



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