Узбекистан и Казахстан могут договориться о совместном управлении общими реками

По словам главы Министерства водного хозяйства РУз Шавката Хамраева, совместная рабочая группа за два года смогла решить множество острых вопросов.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан планирует подписать с Казахстаном межправительственное соглашение о совместном управлении и использовании рек и других водотоков, протекающих по территории обеих стран, заявил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Между Узбекистаном и Казахстаном прорабатывается вопрос подписания межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов", — сказал Хамраев на брифинге в министерстве.

По его словам, совместная рабочая группа за два года смогла решить множество острых вопросов по водной проблематике. В частности, благодаря предпринятым ею мерам удалось улучшить водообеспеченность населения и хозяйствующих субъектов двух стран в среднем течении реки Сырдарья (территория от Фархадских гор до Чардаринского водохранилища) в вегетационный период 2018-2019 годов.

"Нами направлены все усилия на обеспечение водой орошаемых земель Казахстана в период вегетации через канал "Дустлик" из реки Сырдарья", — добавил министр.

Неравномерность распределения водных ресурсов двух рек в Центральной Азии — Сырдарьи и Амударьи — обуславливает конфликт интересов ключевых поставщиков воды — Таджикистана и Кыргызстана, а также ее основных потребителей — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25%. Вероятно, что ее показатель упадет до 1,5 тысячи кубометров в год на человека за счет увеличения потребления и роста экономик стран региона. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию Аральского моря.