Узбекистан и Казахстан могут договориться о совместном управлении общими реками

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистан планирует подписать с Казахстаном межправительственное соглашение о совместном управлении и использовании рек и других водотоков, протекающих по территории обеих стран, заявил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, совместная рабочая группа за два года смогла решить множество острых вопросов по водной проблематике. В частности, благодаря предпринятым ею мерам удалось улучшить водообеспеченность населения и хозяйствующих субъектов двух стран в среднем течении реки Сырдарья (территория от Фархадских гор до Чардаринского водохранилища) в вегетационный период 2018-2019 годов.
"Нами направлены все усилия на обеспечение водой орошаемых земель Казахстана в период вегетации через канал "Дустлик" из реки Сырдарья", — добавил министр.
По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25%. Вероятно, что ее показатель упадет до 1,5 тысячи кубометров в год на человека за счет увеличения потребления и роста экономик стран региона. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию Аральского моря.