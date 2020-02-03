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"Узавтосаноат" не получила полный контроль в Uz Truck & Bus Motors

JUNG YEON-JE / AFP
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200203/13372833/Uzavtosanoat-ne-poluchila-polnyy-kontrol-v-Uz-Truck--Bus-Motors.html

Государственная компания получила менее 51% — 34,22%, хотя еще недавно почти все предприятия, созданные с участием государства, были под полным контролем с его стороны.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Узбекистане создается новое автопредприятие Uz Truck & Bus Motors. Это стало возможным после того, как китайская Sinotruck инвестировала в компанию около 12 миллионов долларов.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Новая компания будет создана на базе существующей JV MAN Auto-Uzbekistan, где "Узавтосаноату" принадлежал контрольный пакет в 51% акций, в то время как MAN Truck & Bus SE — 49%.

Это позволяло узбекистанской госкомпании самостоятельно принимать основные решения.

Еще недавно почти все компании, созданные при участии государства, находились под его полным контролем.

Однако в новой компании Uz Truck & Bus Motors все иначе: "Узавтосаноат" получила 34,22% акций, а немецкая и китайская компании — по 32,89%, следует из постановления Кабмина республики.

Получается, что, хотя госкомпания имеет наибольший пакет акций среди всех, она потеряла полный контроль над деятельностью нового предприятия и больше не сможет блокировать какие-либо решения.

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Что касается китайских инвестиций, то они будут направлены на увеличение производственных мощностей с трех до шести единиц коммерческой техники в год, освоение производства новых моделей и локализацию комплектующих деталей.

Кроме того, данный проект, как ожидается, позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал предприятия и поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%.

Теги:
автомобили, Узавтосаноат



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