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Госсекретарь США Майкл Помпео

США помогут ускорить процесс вступления Узбекистана в ВТО — Помпео

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200203/13381253/SShA-pomogut-uskorit-protsess-vstupleniya-Uzbekistana-v-VTO--Pompeo.html

Госсекретарь США заявил, что Узбекистан имеет широкие возможности для развития бизнеса, которые позволят в десятки раз увеличить масштабы торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев отметил, что отношения между странами динамично развиваются, чему поспособствовал его визит в США в мае 2018 года. 

"За последние несколько лет товарооборот увеличился в два раза. С участием ведущих компаний США реализуются перспективные проекты в различных отраслях экономики нашей страны. Совокупный объем американских инвестиций превысил один миллиард долларов", — говорится в публикации.

Президент Шавкат Мирзиёев принял государственного секретаря США Майкла Помпео.
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев принял государственного секретаря США Майкла Помпео.

Госсекретарь США поблагодарил узбекского лидера за теплый прием и передал ему "искренние приветствия и самые добрые пожелания" от имени президента своей страны Дональда Трампа. Помпео заявил, что Узбекистан имеет широкие возможности для развития бизнеса, которые позволят в десятки раз увеличить масштабы взаимодействия между двумя странами, и пообещал всестороннее содействие американской стороны на пути вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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Facebook / Институт стратегических и межрегиональных исследований
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Помпео также высоко оценил результативность проводимых в Узбекистане реформ и отметил, что благодаря политике Шавката Мирзиёева достигнут значительный прогресс в формировании атмосферы партнерства и добрососедства в Центральной Азии.

"Американской стороной вновь подтверждена твердая приверженность неизменной поддержке государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан", — отметили в пресс-службе.

Напомним, Майкл Помпео находится в Узбекистане с официальным визитом 2-3 февраля. В понедельник он провел переговоры с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым и принял участие во встрече в формате "Центральная Азия – США" ("C5+1").

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Теги:
политика, Узбекистан, Экономика, ВТО, Шавкат Мирзиёев, Майк Помпео



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