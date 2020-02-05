Mastercard проведет семинары и тренинги для сотрудников узбекских банков

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Компания Mastercard выразила заинтересованность в проведении семинаров и тренингов для специалистов коммерческих банков Узбекистана, работающих с клиентами по вопросам платежных карт. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики по итогам встречи с делегацией компании во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Марией Тащевой и региональным директором в Грузии и странах Центральной Азии Игорем Степановым.

"В ходе встречи обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области повышения финансовой грамотности населения Узбекистана, — говорится в публикации. — Стороны выразили заинтересованность в проведении семинаров и тренингов, направленных на повышение навыков специалистов коммерческих банков, работающих непосредственно с клиентами по вопросам платежных карт".

По данным пресс-службы, участники встречи обсудили проведение совместных мероприятий в 2020-м и в будущем.

В марте прошлого года Центробанк Узбекистана и компания Mastercard Europe подписали протокол о мерах по расширению сотрудничества в целях развития платежной индустрии и инфраструктуры приема платежных инструментов в сети платежной системы HUMO, а также в целях расширения возможности использования карт MasterCard в создаваемой платежной инфраструктуре. Документ предусматривает и проведение совместных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности узбекистанцев.

Напомним, с декабря прошлого года держатели карт Mastercard могут оплачивать товары и услуги по всему Узбекистану через терминалы, обслуживающие карты HUMO.