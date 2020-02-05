Мирзиёев поручил разработать новый Таможенный кодекс

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном реформированию системы внешнеэкономической деятельности, поручил Министерству финансов и Государственному таможенному комитету разработать новый Таможенный кодекс. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что службам таможенного, ветеринарного контроля, по карантину, санитарному надзору, стандартизации и экологии следует изменить методы работы и видеть свою главную задачу в поддержке экспорта.

В частности, президент обратил внимание на необходимость наладить систему, при которой контроль грузов осуществляется до их прибытия на границу или после выведения продукции в свободный оборот внутри страны. Такая практика введена во многих странах. В Узбекистане же в 2019 году из 416 тысяч деклараций лишь 344 были оформлены до прибытия груза на границу. Предварительное уведомление о карго было осуществлено в 98% случаев перевозки автомобильным транспортом и вовсе отсутствует при перевозке железнодорожным транспортом

Также глава государства раскритиковал систему администрирования. В настоящее время ввоз и вывоз 1,8 тысячи товаров контролируют сразу три ведомства, из-за чего оформление импортно-экспортной документации растягивается на недели.

При этом президент отметил необходимость минимизировать человеческий фактор и активнее использовать цифровые технологии — для искоренения коррупции и незаконного оборота товаров.

"Движение импортируемой продукции от границы до конечного потребителя должно контролироваться таможенными и налоговыми органами через единую электронную систему. К примеру, можно связать таможенные декларации с электронными счет-фактурами и онлайн-кассами", — говорится в публикации.

На совещании обсуждалось сокращение времени прохождения грузов через пограничные пункты.

"Анализ показывает, что за последние три года число пересекающих границу с соседними странами выросло в два раза, количество транспортных средств — почти в три раза", — пишет пресс-служба президента.

Существующая инфраструктура не выдерживает такой поток. В частности, потому, что некоторые пункты ветеринарного и карантинного контроля не имеют необходимого оборудования. Службы санитарного и эпидемиологического надзора на границе также не готовы к воздействию внешних рисков.

"Не организована должным образом работа по распределению грузопотока. Из-за отсутствия ситуационного центра для дистанционного контроля за работой таможенных постов на них возникает длинная очередь. Это приводит к лишним издержкам как предпринимателей, так и государственного бюджета", — говорится в публикации.

Глава государства поручил ответственным лицам оснастить пограничные посты современными технологиями и до 1 октября 2020 года ввести в строй ситуационный центр. Также необходимо внедрить систему "одной остановки" при проверке грузов на пунктах пересечения границы с сопредельными государствами.

Шавкат Мирзиёев заявил, что ведомствам внешнеторгового контроля следует обмениваться опытом с зарубежными коллегами, организовать в Узбекистане испытательные лаборатории и наладить отправку товаров вместе с разрешениями, которые соответствуют требованиям других стран.

Отдельное внимание на совещании было уделено кадровой политике. Глава государства отметил, что процесс обучения в Таможенном институте не отвечает современным требованиям. Президент указал на необходимость усовершенствовать его работу, а также провести переподготовку сотрудников службы ветеринарии и карантина на основе международных стандартов.